Yidio: TV Show & Movie Guide, diğer ücretsiz film uygulamalarından farklı olarak film ve dizi izleyebileceğiniz platformları gösteren, fiyat karşılaştırması yaparak en uygun servisi bulmanıza yardımcı olan bir uygulama. Netflix, Amazon Prime, Hulu başta olmak üzere 300’den fazla servisde yer alan film, dizi, tv şovları keşfetmek için harika bir uygulama.

Akıllı telefon ve tabletten film ve dizi izlemeyi sevenlerin tercih ettiği dijital platformları bir araya toplayan Yidio, rehber niteliğinde bir uygulama. Netflix, Hulu Plus, Amazon Prime, Xfinity, DirecTV, HBO GO, HBO NOW, Google Play, Crackle, MTV, CBS, Vudu, FOX, CW, PBS, Lifetime, YouTube, A&E, History Channel, MAX GO, Showtime, Cartoon Network, Comedy Central, VH1, ABC, Starz, EPIX, aklınıza gelen gelmeyen tüm servislerin içeriklerini takip edebileceğiniz ve izleyebileceğiniz bir uygulamadan bahsediyorum. Neyi nereden izleyeceğinizi söylemek dışında izlediklerinize göre öneriler sunuyor, her gün yeni eklenenleri bildiriyor.

Yidio: TV Show & Movie Guide Özellikleri