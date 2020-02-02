Zelle, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir finans uygulaması olarak karşımıza çıkıyor.

Sevdiklerinize ve arkadaşlarınıza hızlı bir şekilde para göndermek için kullanabileceğiniz bir uygulama olarak dikkat çeken Zelle uygulamasında finansal işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Hızlı ve güvenli bir kullanım sunan uygulama ile kolayca para transferlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bilgilerinizi de güven içerisinde saklayan uygulama mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken uygulamalardan bir tanesi.

Bu tarz bir uygulama arayışınız varsa mutlaka deneyimlemeniz gereken bir finans uygulaması diyebilirim.

Zelle uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.