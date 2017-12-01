ZipGrade uygulaması ile optik okuma cihazlarınız olmadan, Android cihazlarınızdan optik formları okuyabilirsiniz.

Öğretmenlerin işini kolaylaştıracağını düşündüğüm ZipGrade uygulaması, optik okuma cihazlarının işlevini mobil cihazlarınıza taşıyor. Öğrencileriniz için hazırladığınız çoktan seçmeli testler, sınavlar ve değerlendirmeleri daha kolay bir şekilde okuyabilmenize izin veren uygulama gerçekten iyi düşünülmüş diyebilirim.

Uygulamanın size verdiği ZipGrade optik formunu çıktı olarak aldıktan sonra öğrencilerinizin bu optiği doldurması sizin için yeterli oluyor. Uygulama üzerinden kamerayı başlattığınızda, optik formun köşelerinde bulunan işaretleri tanıtarak formu okuyabiliyorsunuz. Soruların doğru yanıtlarını uygulamaya daha önceden tanıttığınız için otomatik olarak doğru ve yanlışlar hesaplanarak size sunulacaktır. Öğrenci bilgilerini ve sınav sonuçlarını hafızasına kaydeden uygulama, onlarca sınav kağıdını okuma derdinden sizi kurtaracaktır diye düşünüyorum.

Uygulama özellikleri