Zipline Valley, Android platformuna sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Yeteneklerinizi sergilemek için oynayabileceğiniz eşsiz mobil oyunlardan bir tanesi olarak dikkat çeken Zipline Valley, zorlu engelleri aşıp bölümleri tamamlamaya çalıştığınız bir oyundur. Gerçekçi fizik kurallarına bağlı kalarak bölümleri geçmeye çalıştığınız oyunda işiniz bir hayli zor. Zorlu bölümleri kısa sürede tamamlamanız gereken oyunda arkadaşlarınıza da meydan okumanız gerekiyor. Renkli görselleri ve hoş animasyonlarıyla da dikkat çeken oyunda keyifli vakit geçirebiliyorsunuz.

Bu tarz oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir beğeniyle oynayabileceğini düşündüğüm Zipline Valley, mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi. Ayrıca oyun Türk firması olan Narcade Teknoloji tarafından geliştirilmiştir.

Zipline Valley oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.