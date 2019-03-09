Mobil platformda bulmaca oyunları arasında kedisine yer bulan ve farklı tasarımı ile dikkat çeken Zipsack, rengarenk şekillerden oluşan blokları eşleştirerek eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz kaliteli bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve efektler ile güçlendirilmiş bu oyunda yapmanız gereken, farklı şekillerin bulunduğu blok yığınları arasından, 3 aynı şekli yan yana getirerek eşleştirmeler yapmak ve puan kazanmaktır. Oyunda üçgen, kare, kalp, papatya ve daha birçok farklı şekle sahip rengarenk düğmeler bulunmaktadır. Bir çark üzerine karışık vaziyette dizilmiş bu düğmelerden, birkaçının yerini değiştirerek aynı olanları buluşturmalısınız. Bu sayede seviye atlayabilir ve daha zor bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Oyun içerisinde birbirinden zor onlarca farklı bölümün yer almaktadır. Geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan ve gün geçtikçe daha fazla kişinin ilgisini çeken bu oyun ile sizde stres atabilir ve zihninizi rahatlatabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve tamamen ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Zipsack, farklı şekiller yardımı ile eşleştirmeler yapabileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak ön plana çıkıyor.