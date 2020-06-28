Birbirinden farklı RPG savaşlarına ev sahipliği yapan Zombero: Archero Killer, Alda Games imzası ile Play Store üzerinde oyuncuların beğenisine sunuldu.

Arcade oyunları arasında yer alan ve kusursuz grafik açıları ile kısa sürede oyuncuların beğenisini kazanmayı bilen yapım renkli içerikleri ve kolay kontrolleri sayesinde hemen hemen tüm oyunculara hitap ediyor.

Yapım da oyuncular kendi karakterlerini özelleştirebilecek, farklı silahlar ile onları donatarak güçlü bir hale getirmeye çalışacaklar.

Eşsiz avantajlar sayesinde aksiyon dolu anlar yaşayacak olan oyuncular birbirinden farklı ortamlara da ev sahipliği yapıyor.

Kahramanlarını ve ekipmanlarını da yükseltme fırsatı bulacak olan oyuncular, çevrimdışı olarak da oyunun tadını çıkarabilecekler.

Basit ve sezgisel kontrollerin de yer aldığı oyun da 50 binden fazla oyuncu yer alıyor.