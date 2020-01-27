Zombie Football, Amerikan futbolu oynayacağı harika bir spor oyunu. Ancak tek bir sorun var, sahada yaşayan oyuncular sadece siz olacaksınız ve diğerleri zombi olacak. Alanı geçmeye çalışın ve zombiler tarafından yakalanmayın. Çok sayıda seviyeden geçin, tüm savunucuları aşın ve rekoru kırın.

Bu adrenalin dolu futbol oyununda zombileri atlayın, lezzetli powerup'ları tüketin ve hız artırmalarını kullanın. İnkar edilemez derecede zor olsa da, her zaman başka bir koşuya geri dönmek zorunda kalabilirsin. Zombi düşmanlarınızı akıllıca aşmak çok eğlenceli olacak.

Her türlü zombiden nasıl kaçınacağınızı ve her maçta takımınızın zaferini nasıl kazanacağınızı hesaplayın.



