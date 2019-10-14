Mobil platformda onlarca farklı oyunu olan Karapon Games yeni oyunu olan ZombieBoy2’yi oyuncular ile paylaştı.

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak lansmana çıkan ZombieBoy2 Android platformu oyuncularına özel olarak sunuldu. Google Play üzerinden indirilip oynanabilen yapımda karanlık ve bir o kadar da gerilim dolu bir yapı bizleri bekliyor.

Farklı görevlerin ve basit kontrollerin yer aldığı yapımda ses efektleri oldukça fantastik olup belirli bir kitleye hitap ediyor. Şuana kadar 100 binden fazla oyuncu tarafından indirilip oynanan yapım, ülkemiz oyuncuları tarafından da ilgiyle oynanmaya devam ediyor. Sürükleyici yapısı ile ön plana çıkan yapım yeni oyunu ile beklenmeye devam ediyor.

İyi eğlenceler dileriz.