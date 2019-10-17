Zombieland: Double Tapper

Kıyamet sonrası Amerikan Zombieland evreninde yer alan oyuncular, bağımlılık yaratan bu avcı RPG'de ilginç karakterlerden oluşan mangalar inşa edecek, yıkıcı ekipmanlar toplayacak ve çeşitli zombilere karşı hayatta kalacak.

Columbus, Tallahassee, Wichita ve Little Rock gibi Zombieland'a özgü tamamen yeni karakterleri içeren Double Tapper ve filmdeki favorileri içeren farklı kahraman gruplarını toplayın. Boston, Las Vegas, Atlanta ve diğerleri dahil olmak üzere kıyamet sonrası ünlü Amerikan destinasyonlarında aksiyon dolu yolculuğa çıkın.

Devasa zombi ve patron dalgaları almak için bir yumruk atmanız gerekecek. Tüfekler, tabancalar, makineli tüfekler ve bıçaklar dahil bir sürü ölümcül silah topla ve geliştir! En sevdiğin kurtulanlarla yola çık ve zombi parçalayan maceralara atıl. Kurallarını hatırla ve takımını Amerika'nın çoban topraklarına götürürken kahraman ol.