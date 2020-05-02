Birbirinden farklı ve bir o kadar da sevimli hayvanlarla dolu bir dünyaya giriş yapacağımız Zoowsome Android platformunda oyunculara sunuldu.

Oynaması ücretsiz olarak yayınlanan ve şu sıralar mobil platformda ilgiyle oynanmaya devam edilen Zoowsome rengarenk atmosferi ve zengin içeriği ile oyuncuları tatmin etmeye başladı.

Oldukça geniş bir oyun yelpazesine sahip olan Pixel Federation Games’in imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Zoowsome bünyesinde 4 farklı ve büyük dünyaya ev sahipliği yapıyor. İlerlemeye dayalı olarak oynanan yapım da sevimli hayvanları toplayarak bu 4 dünyanın kilidini açabileceğiz.

Belirtilen 4 farklı dünyada farklı içeriklerin yanı sıra farklı özelliklere sahip sevimli hayvanlar da karşımıza çıkacak.

Hayvanları birleştirerek melez olarak daha güçlü hayvanlar elde edeceğimiz oyun da sinir bozucu reklamlar da karşımıza çıkmayacak.

Şuan düşük bir kitle tarafından indirilip oynanan Zoowsome kitlesini artırmaya devam ediyor.