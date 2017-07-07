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Angry Dude Simulator
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Angry Dude Simulator

(Android)
Angry Dude Simulator İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Angry Dude Simulator
Angry Dude Simulator
Angry Dude Simulator
Angry Dude Simulator
Angry Dude Simulator

Android İçin Simülasyon Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Türkçe seslendirmeli eğlenceli bir yaşam simülasyonu

Angry Dude Simulator, Türkçe seslendirmeli Türk yapımı yaşam simülasyonu oyunu. 

Sarı eşofmanlı, bıyıklı bir abimizin yerine geçtiğimiz oyunda şehrin sokaklarını gezerek olay çıkartıyoruz. Kendi hallerinde yürüyen insanların karşısına dikilip soru sormadan tekme yumruk girişiyor, trafiğe aldırış etmeden arabaların önüne atlayarak şehri birbirine katıyoruz. Ne kadar insan döversek, ne kadar pislik çıkarırsak o kadar para kazanıyoruz. Tabii ki polisleri de başımıza toplamış oluyoruz. Onlardan kaçmayı başardığımızda yine parayla ödüllendiriliyoruz.

Karakter seslendirmelerini anlamak biraz güç olsa da eğlence dozu yüksek bir oyun. Açık dünya yaşam simülasyon oyunu zaten fazla yok. Türkçe olmasıyla bir denenmeyi hak ediyor. Telefonunuza ücretsiz indirin, hemen oynamaya başlayın.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Zuuks Games
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