Türkçe seslendirmeli eğlenceli bir yaşam simülasyonu

Angry Dude Simulator, Türkçe seslendirmeli Türk yapımı yaşam simülasyonu oyunu.

Sarı eşofmanlı, bıyıklı bir abimizin yerine geçtiğimiz oyunda şehrin sokaklarını gezerek olay çıkartıyoruz. Kendi hallerinde yürüyen insanların karşısına dikilip soru sormadan tekme yumruk girişiyor, trafiğe aldırış etmeden arabaların önüne atlayarak şehri birbirine katıyoruz. Ne kadar insan döversek, ne kadar pislik çıkarırsak o kadar para kazanıyoruz. Tabii ki polisleri de başımıza toplamış oluyoruz. Onlardan kaçmayı başardığımızda yine parayla ödüllendiriliyoruz.

Karakter seslendirmelerini anlamak biraz güç olsa da eğlence dozu yüksek bir oyun. Açık dünya yaşam simülasyon oyunu zaten fazla yok. Türkçe olmasıyla bir denenmeyi hak ediyor. Telefonunuza ücretsiz indirin, hemen oynamaya başlayın.