Angry Dude Simulator(iOS)
iPhone ve iPad İçin Yaşam Simülasyonu Oyunu
Şehrin altını üstüne getirin.
Angry Dude Simulator, yerli yapım açık dünya yaşam simülasyonu oyunu. Karakter seslendirmelerinin Türkçe olduğu oyunda kızgın bir dayı ile şehrin altını üstüne getiriyoruz. Trafiği birbirine katmadan polislerden kaçmaya her türlü aksiyona giriyoruz.
iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan yaşam simülasyon oyunu, Truck Simulator 2017 ve City Driving oyununun yapımcılarının imzasını taşıyor.
Türkçe seslendirmeli ve Türk yapımı tek açık dünya yaşam simülasyonu olan Angry Dude Simulator’da sarı eşofmanlı bir dayıyı kontrol ediyoruz. Birinci şahıs kamera açısından oynadığımızdan dayının ilginç hareketleri görme şansına sahip değiliz ancak onun gözünden görmek de gayet eğlenceli. Sokakta kendi halinde yürüyen gence tekme yumruk girişen dayıya kimse karşı koyamıyor. Kendisini sokağın ortasına atarak araçlara da zor anlar yaşatan dayıyla ne kadar pislik çıkarırsak o kadar iyi. Polislerden kaçmayı başardığımızda da paramızı alıyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce Türkçe
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.1 ve üzeri
- Üretici:
- Zuuks Games
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