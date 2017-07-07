?     Geri Bildirim
Angry Dude Simulator
TamindirMobilOyunlarSimülasyonAngry Dude Simulator

Angry Dude Simulator

(iOS)
Angry Dude Simulator İndir Hemen İndir

197 MB
Editör Puanı: 5/5
5
Angry Dude Simulator
Angry Dude Simulator
Angry Dude Simulator
Angry Dude Simulator
Angry Dude Simulator

iPhone ve iPad İçin Yaşam Simülasyonu Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Şehrin altını üstüne getirin.

Angry Dude Simulator, yerli yapım açık dünya yaşam simülasyonu oyunu. Karakter seslendirmelerinin Türkçe olduğu oyunda kızgın bir dayı ile şehrin altını üstüne getiriyoruz. Trafiği birbirine katmadan polislerden kaçmaya her türlü aksiyona giriyoruz.

iOS platformunda da ücretsiz indirilebilir olan yaşam simülasyon oyunu, Truck Simulator 2017 ve City Driving oyununun yapımcılarının imzasını taşıyor.

Türkçe seslendirmeli ve Türk yapımı tek açık dünya yaşam simülasyonu olan Angry Dude Simulator’da sarı eşofmanlı bir dayıyı kontrol ediyoruz. Birinci şahıs kamera açısından oynadığımızdan dayının ilginç hareketleri görme şansına sahip değiliz ancak onun gözünden görmek de gayet eğlenceli. Sokakta kendi halinde yürüyen gence tekme yumruk girişen dayıya kimse karşı koyamıyor. Kendisini sokağın ortasına atarak araçlara da zor anlar yaşatan dayıyla ne kadar pislik çıkarırsak o kadar iyi. Polislerden kaçmayı başardığımızda da paramızı alıyoruz. 

Angry Dude Simulator için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.1 ve üzeri
Üretici:
Zuuks Games
Angry Dude Simulator QR Kodu Okutarak İndir

Simülasyon Popülerleri

  1. Farming Simulator 18
    Farming Simulator 18iPhone ve iPad İçin Çiftlik Simülasyonu Oyunu
  2. The Sims Mobile
    The Sims MobileiPhone ve iPad İçin Simülasyon Oyunu
  3. Episode: Choose Your Story
    Episode: Choose Your StoryiPhone ve iPad için Simülasyon Oyunu
  4. Hay Day
    Hay DayiPhone ve iPad için Çiftlik Kurma Oyunu
  5. Youtubers Life - Gaming
    Youtubers Life - GamingiOS için Simülasyon Oyunu

Angry Dude Simulator Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster