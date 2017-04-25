Anime Girls Go, Android platformuna özel çıkış yapan aksiyon rpg oyunu. Adından da tahmin edeceğiniz üzere anime severlerin daha fazla ilgisini çekecek bir yapım. Sadece görselleriyle değil, ara sahneleri ve karakterler arası atışmaları yansıtan diyaloglarıyla da Japon çizgi filmlerini aratmayacak kalitede hızlı tempolu bir mobil oyun karşımızda.

Animasyonlarla desteklenmiş yüksek kalitede grafiklerinin yanı sıra oynanış dinamikleriyle de anime hayranlarını etkilemeyi başaran Anime Girls Go’da seçilebilir tüm karakterler kadın. Wolverine, Kaptan Amerika gibi bilindik isimlerin kadın versiyonları karşımıza çıkıyor. Savaştıkça karakterlerimiz daha da güçleniyor, takıma yeni arkadaşlarını almaya başlıyorlar. Karakterler oyun içerisinde yan profilden görünürken, oyun dışında kart formuna dönüşüyorlar.

Kötülüğün olmadığı topraklara ordusunu yayarak kaos çıkartan şeytani varlıklara karşı mücadele eden cesur kadın savaşçıların karşısına gittikçe güçlenen farklı türde birçok engel çıkıyor. İnsan veya diğer varlıklara karşı durmaksızın mücadele ediyorlar topraklarını geri kazanmak için. Bu arada sıra tabanlı bir oynanış hakim. Her özel güç kullanımından sonra da güzel hazırlanmış bir karakter animasyonu izliyorsunuz.