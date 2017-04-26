?     Geri Bildirim
Anti Terrorist War Duty Heroes
TamindirMobilOyunlarAksiyonAnti Terrorist War Duty Heroes - Android Için FPS Oyunu

Anti Terrorist War Duty Heroes

Anti Terrorist War Duty Heroes İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Anti Terrorist War Duty Heroes
Anti Terrorist War Duty Heroes
Anti Terrorist War Duty Heroes

Gerçekçi bir atmosfere sahip harika bir FPS oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Anti Terrorist War Duty Heroes, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir FPS oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Aksiyon dolu sahnelerin gerçekleştiği oyunda farklı haritalarda savaşabiliyorsunuz.

Birbirinden farklı haritaların ve silahların yer aldığı bir FPS oyunu olan Anti Terrorist War Duty Heroes, heyecanı ve aksiyonuyla Counter Strike'ı aratmıyor. Mobil cihazlarınızda savaş deneyimi yaşamanızı sağlayan oyunda düşmanlarınızı ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda ölümcül ekipmanlar ile donatılmış bir SWAT kahramanını yönetiyorsunuz. Teröristlerle mücadele ediyor ve tam isabet yapmaya çalışıyorsunuz. Farklı bölümlerinde yer aldığı oyunda gerçek savaş deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Sürükleyici bir atmosferde geçen oyunda gerçek silahlar kullanabiliyorsunuz. Esnek kontrollerin ve harika haritaların yer aldığı Anti Terrorist War Duty Heroes oyununu mutlaka denemelisiniz. Eğer FPS oyunlarından zevk alıyorsanız bu oyunu sakın kaçırmayın.

Yüksek kaliteli görselleri ve gerçekçi atmosferiyle dikkat çeken Anti Terrorist War Duty Heroes oyununuda boş zamanlarınızı en güzel şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Zevk alarak oynayabileceğinizi düşündüğüm Anti Terrorist War Duty Heroes oyununu mutlaka denemelisiniz.

Anti Terrorist War Duty Heroes oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Anti Terrorist War Duty Heroes için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
Galassia Studios
Anti Terrorist War Duty Heroes QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Strike of Kings
    Strike of KingsAndroid için MOBA Oyunu
  4. Talking Tom Gold Run
    Talking Tom Gold RunAndroid İçin Konuşan Tom Altın Peşinde Oyunu
  5. Growtopia
    GrowtopiaAndroid İçin Minecraft Benzeri Oyun