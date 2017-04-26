Anti Terrorist War Duty Heroes, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir FPS oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Aksiyon dolu sahnelerin gerçekleştiği oyunda farklı haritalarda savaşabiliyorsunuz.

Birbirinden farklı haritaların ve silahların yer aldığı bir FPS oyunu olan Anti Terrorist War Duty Heroes, heyecanı ve aksiyonuyla Counter Strike'ı aratmıyor. Mobil cihazlarınızda savaş deneyimi yaşamanızı sağlayan oyunda düşmanlarınızı ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Dikkatli olmanız gereken oyunda ölümcül ekipmanlar ile donatılmış bir SWAT kahramanını yönetiyorsunuz. Teröristlerle mücadele ediyor ve tam isabet yapmaya çalışıyorsunuz. Farklı bölümlerinde yer aldığı oyunda gerçek savaş deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Sürükleyici bir atmosferde geçen oyunda gerçek silahlar kullanabiliyorsunuz. Esnek kontrollerin ve harika haritaların yer aldığı Anti Terrorist War Duty Heroes oyununu mutlaka denemelisiniz. Eğer FPS oyunlarından zevk alıyorsanız bu oyunu sakın kaçırmayın.

Yüksek kaliteli görselleri ve gerçekçi atmosferiyle dikkat çeken Anti Terrorist War Duty Heroes oyununuda boş zamanlarınızı en güzel şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Zevk alarak oynayabileceğinizi düşündüğüm Anti Terrorist War Duty Heroes oyununu mutlaka denemelisiniz.

Anti Terrorist War Duty Heroes oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.