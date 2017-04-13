?     Geri Bildirim
APORIA
TamindirMobilOyunlarAksiyonAPORIA - Android İçin Savunma Oyunu

APORIA

APORIA İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
APORIA
APORIA
APORIA
APORIA
APORIA

Sihirlerinizi kullanarak düşmanı engelleyin.

Erkan Calp Son güncelleme 13 dakika önce

APORIA, karanlık temalı savunma oyunu olarak Android platformunda karşımıza çıkıyor. Retro görselli oyunları seviyorsanız tavsiye ederim. Her bölümde daha da güçlenen düşmanlarınızı alt etmek için birçok sihir kullandığınız oyunu oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Boş zamanlarınızda, arkadaşınızı beklerken veya toplu taşıma aracında giderken telefonunuzda açıp oynayabileceğiniz güzel bir mobil oyun APORIA. Oyunda tüm büyüleri elinde bulunduran güçlü bir büyücüyü kontrol ediyorsunuz. Akın akın gelen şövalyeleri durdurmak için tek silahınız sihirleriniz. Bölüme başlamadan önce yapacağınız seçimler savaş esnasında kaderinizi belirliyor. Bölüm geçtikçe yeni sihirler kazanıyorsunuz.

APORIA için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
111Percent
APORIA QR Kodu Okutarak İndir

Aksiyon Popülerleri

  1. Pokemon GO
    Pokemon GOAndroid İçin Pokemon Oyunu
  2. Subway Surfers
    Subway SurfersAndroid İçin Macera Oyunu
  3. Gangstar New Orleans
    Gangstar New OrleansAndroid İçin GTA Benzeri Oyun
  4. Strike of Kings
    Strike of KingsAndroid için MOBA Oyunu
  5. Counter Strike
    Counter StrikeAndroid için Online FPS Oyunu