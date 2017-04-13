APORIA
Sihirlerinizi kullanarak düşmanı engelleyin.
APORIA, karanlık temalı savunma oyunu olarak Android platformunda karşımıza çıkıyor. Retro görselli oyunları seviyorsanız tavsiye ederim. Her bölümde daha da güçlenen düşmanlarınızı alt etmek için birçok sihir kullandığınız oyunu oynarken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
Boş zamanlarınızda, arkadaşınızı beklerken veya toplu taşıma aracında giderken telefonunuzda açıp oynayabileceğiniz güzel bir mobil oyun APORIA. Oyunda tüm büyüleri elinde bulunduran güçlü bir büyücüyü kontrol ediyorsunuz. Akın akın gelen şövalyeleri durdurmak için tek silahınız sihirleriniz. Bölüme başlamadan önce yapacağınız seçimler savaş esnasında kaderinizi belirliyor. Bölüm geçtikçe yeni sihirler kazanıyorsunuz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- 111Percent
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