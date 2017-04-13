APORIA, iPhone ve iPad’de oynanabilen retro savunma oyunu. Sayıları oldukça fazla olan şövalyelere karşı etkili büyülerinizi kullandığınız oyunda bölüm geçtikçe hem siz hem de düşmanınız gücüne güç katıyor. Kullanabildiğiniz sihirleri karıştırarak gücünüzü artırma şansına da sahipsiniz.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan karanlık temalı sihir oyununda bir noktadan sonra hiç bitmeyeceklermiş gibi gelen şövalyeleri durdurmak için uğraş veriyorsunuz. Sadece büyü yapabildiğinizden şövalyelerin yanınıza yaklaşabilmesinin güç olduğunu düşünebilirsiniz ancak bölüme başlamadan sihirlerinizi dikkatlice seçmezseniz şövalyeler etrafınızı hızlıca sarıp tek hamlede canınızı alıyor.