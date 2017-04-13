APORIA(iOS)
Şövalyeleri durdurmak için sihirlerinizi kullanın.
APORIA, iPhone ve iPad’de oynanabilen retro savunma oyunu. Sayıları oldukça fazla olan şövalyelere karşı etkili büyülerinizi kullandığınız oyunda bölüm geçtikçe hem siz hem de düşmanınız gücüne güç katıyor. Kullanabildiğiniz sihirleri karıştırarak gücünüzü artırma şansına da sahipsiniz.
iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan karanlık temalı sihir oyununda bir noktadan sonra hiç bitmeyeceklermiş gibi gelen şövalyeleri durdurmak için uğraş veriyorsunuz. Sadece büyü yapabildiğinizden şövalyelerin yanınıza yaklaşabilmesinin güç olduğunu düşünebilirsiniz ancak bölüme başlamadan sihirlerinizi dikkatlice seçmezseniz şövalyeler etrafınızı hızlıca sarıp tek hamlede canınızı alıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 7.0 ve üzeri
- Üretici:
- 111Percent
Aksiyon Popülerleri
- Gangstar New OrleansiPhone ve iPad İçin GTA Benzeri Açık Dünya Oyunu
- Pokemon GOiPhone ve iPad İçin Pokemon Oyunu
- Grand Theft Auto 3iOS İçin Mobil Macera Oyunu
- Grand Theft Auto: San AndreasiPhone ve iPad için GTA San Andreas Oyunu
- Grand Theft Auto Vice CityiPhone ve iPad için GTA Vice City
APORIA Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- WhatsApp İndirMesajlaşma Uygulaması
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı