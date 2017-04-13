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APORIA
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APORIA

(iOS)
APORIA İndir Hemen İndir

393 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
APORIA
APORIA
APORIA
APORIA
APORIA

Şövalyeleri durdurmak için sihirlerinizi kullanın.

Erkan Calp Son güncelleme 36 dakika önce

APORIA, iPhone ve iPad’de oynanabilen retro savunma oyunu. Sayıları oldukça fazla olan şövalyelere karşı etkili büyülerinizi kullandığınız oyunda bölüm geçtikçe hem siz hem de düşmanınız gücüne güç katıyor. Kullanabildiğiniz sihirleri karıştırarak gücünüzü artırma şansına da sahipsiniz.

iOS platformuna da ücretsiz çıkış yapan karanlık temalı sihir oyununda bir noktadan sonra hiç bitmeyeceklermiş gibi gelen şövalyeleri durdurmak için uğraş veriyorsunuz. Sadece büyü yapabildiğinizden şövalyelerin yanınıza yaklaşabilmesinin güç olduğunu düşünebilirsiniz ancak bölüme başlamadan sihirlerinizi dikkatlice seçmezseniz şövalyeler etrafınızı hızlıca sarıp tek hamlede canınızı alıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
111Percent
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