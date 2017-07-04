App Usage
Android için Uygulama Kullanım Takibi Uygulaması
App Usage uygulamasıyla Android cihazlarınızdaki uygulamaların kullanım istatistiklerini öğrenebilirsiniz.
App Usage uygulamasıyla Android cihazlarınızdaki uygulamaların kullanım istatistiklerini öğrenebilirsiniz.
Telefonunuzda fazla zaman geçiriyorsanız ya da bataryanız çabuk bitiyorsa, uygulamalarınızı ne kadar kullandığınıza dikkat etmek gerekiyor. Akıllı telefonlara olan bağımlılığı azaltmayı amaçlayan App Usage uygulaması, sizlere uygulama kullanım istatistiklerinizi sunuyor ve bu sayede sizin önlem almanız amaçlanıyor. Gerektiğinde telefon kullanımınızı da sınırlayabileceğiniz App Usage uygulamasında, aşırı kullanım sonrasında uyarılar da gönderiliyor.
Widget’lar ve bildirimlerle sizlere istatistikleri sunan uygulamada, telefonunuza yüklediğiniz ve kaldırdığınız uygulamaları görebildiğiniz gibi en çok kullandığınız uygulamaları da görebiliyorsunuz. Akıllı telefonunuza fazla zaman ayırıyorsanız ve işlerinizi aksatıyorsanız, ücretsiz olarak sunulan App Usage uygulamasını denemenizi tavsiye ediyorum.
Uygulama özellikleri:
- Uygulama kullanım geçmişi,
- Telefon kullanım geçmişi,
- Aşırı kullanım uyarısı,
- Widget ve bildirimler,
- Uygulama yükleme hatırlatması,
- Uygulama yükleme ve kaldırma istatistikleri,
- Çok kullanılan uygulamalar,
- Uygulama yönetimi.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.3 ve üzeri
- Üretici:
- Sam Lu
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