 Apple Artık Geri Dönüştürülebilen Materyallerden Cihazlar Üretecek

Apple, yenilenebilir teknoloji kullanan kampüsüyle oldukça ses getirmişti. Yeni aldığı bir kararla "tamamen yeşil" teknoloji şirketi olmak konusunda dev bir adım daha atan şirket, bundan böyle geri dönüştürülebilir materyalleri kullanarak üretim konusunda da bu kararlılığını sürdürecek.

Apple'ın bu kararı cihaz üretmek için gerekli malzemelerden bazılarının madencilik gerekiyor olmasından kaynaklanıyor. Takdir edersiniz ki, bu tür ham maddeler edinebilmek için çok fazla kaynak sarf edilmesi gerekiyor. Apple'ın yeni yayınladığı "2017 Çevre bilinci Raporuna" göre, şirket bu sorunu geri dönüştürülebilen materyaller kullanarak aşacak. Raporda şirket, "Ne kadar çılgınca görünse de bu konu üzerinde çalışmalar yapmaya başladık bile" cümlesini kullanarak geleceğe yönelik planlarını beyan etti. Kapalı döngü altyapıları üzerine çalışmalarını başlattığını söyleyen şirket, sosyal ve çevreci bir inisiyatif kullanmaya daha çok özen gösterecek gibi görünüyor.

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