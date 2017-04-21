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Apple Artırılmış Gerçeklik Gözlükleri Üzerinde Çalışmalar Yapıyor

Geçtiğimiz haftalarda elde edilen bilgilere göre Apple'ın artırılmış gerçeklik konusunda çalışmalar yapmaya başlamıştı. Fakat yeni gelen raporlar, Apple'ın üzerinde çalışma yaptığı yeni ürünlerden birinin de "(Augmented Reality (AR) Glasses" yani "Artırılmış Gerçeklik Gözlükleri" olduğunu işaret ediyor.

Bu bilginin kaynağı Apple'ın birlikte çalışmakta olduğu çevre ve iş güvenliği firması oldu. Çünkü bu firma Apple'ın artırılmış gerçeklik gözlükleri üzerindeki yapılan çalışma dökümanlarını yanlışlıkla bazı Apple işçilerine de gönderdi. Gönderilen dökümanlarda Apple'ın bu yeni gözlükler üzerinde yaptığı testler ve bazı diğer bilgiler yer alıyor.

Diğer bilgiler arasında çok çarpıcı şeyler yer alıyor. Çünkü dökümanlar arasındaki birkaç raporda Apple çalışanlarının yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü prototipini test ettikten sonra göz ağrısı yaşadıkları belirtilmiş. Anlaşılan Apple, hem teknolojik olarak geliştirilmesi hem de sağlığa uygun hale getirilmesi bakımından bu gözlükler üzerinde uzun süre daha çalışacak gibi görünüyor. Bu çalışmaların ilk ürünününü iPhone 8'de yüz tanıma teknolojisi vb. yöntemler şeklinde görebileceğimizi tahmin ediyoruz. 

Artırılmış gerçeklik gözlüklerini merak edenler aşağıdaki videoyu izleyebilirler.

Yeni iPhone Modeli, Artırılmış Gerçeklik Özellikleriyle Öne Çıkacak

Yazar: - 21.04.2017

Apple Artırılmış Gerçeklik Gözlükleri Üzerinde Çalışmalar Yapıyor İçin Yorum Yaz

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