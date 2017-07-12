?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımApple, Çin'de Kurallara Uygun Veri Merkezi Açacak

Apple, Çin'de Kurallara Uygun Veri Merkezi Açacak

Apple Çin Veri Merkezi

Apple, Çin hükümetinin yakın zaman önce duyurduğu yeni siber güvenlik yasasının getirdiği karmaşık durumlardan kurtulabilmek ve daha iyi servis sunabilmek için Çin'de veri merkezi açacağını duyurdu.

Yeni siber güvenlik yasasıyla Çin hükümeti, yabancı sermayeli bütün şirketlerin verilerini Çin'de depolaması kararını almıştı. Bu karar birçok uluslararası şirket tarafından karmaşık ve maliyet olarak külfetli olarak yorumlanmış olmasına karşın Apple, ABD'den sonra en büyük ikinci pazarını olan Çin konusunda herhangi bir masraftan kaçınmayacak olduğunu göstermiş oldu.

Bir yıl önce Guizhou eyelatinin güneyinde bir ar-ge tesisi kurmak için adım atan Apple, aynı merkez içerisine bir veri merkezi yerleştirme çalışmalarına başladı. Çin ana karasındaki iCloud servislerinin yürütüleceği merkez için firmanın, bir milyar dolar yatırım yapacağı da kaydedildi. Tamamen yeşil enerji ile desteklenecek olan tesisin içine kurulacak veri merkezinin Guizhou-Cloud Big Data Industry Co Ltd. isimli Çin'in en büyük veri işleme şirketlerinden biriyle ortaklaşa kurulacağının da altı çizildi.

Apple Çin'de Eriyor, Çinli Firmalar Yükseliyor

Apple Çin Hükümeti’nin iPhone’lar Üzerinde Güvenlik Denetimi Yapmasına İzin Verdi

Editöre Yaz:
Yazar: - 12.07.2017

Apple, Çin'de Kurallara Uygun Veri Merkezi Açacak İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Microsoft'un Calibri Fontu Pakistan'ın Gündeminde! Microsoft'un Calibri Fontu Pakistan'ın Gündeminde! Pakistan Başbakanı Nawaz Sharif'in ve ailesinin mal varlığına dair başlatılan bir soruşturmanın kilidinin, Microsoft'un on yıl önce yayınladığı…
ABD Hükümeti Kaspersky'ı Onaylı Tedarikçi Listesinden Çıkardı ABD Hükümeti Kaspersky'ı Onaylı Tedarikçi Listesinden ÇıkardıDonald Trump yönetimi,  Rus güvenlik yazılımları üreticisi Kaspersky Lab'ı, IT (Enfermasyon Teknolojileri) ve dijital fotoğraf ekipmanları için… Microsoft'un Görme Engellilere Yönelik Uygulaması Yayınlandı Microsoft'un Görme Engellilere Yönelik Uygulaması YayınlandıMicrosoft, geçtiğimiz günlerde prototipini tanıttığı, görme engellilere çevrelerinde yer alanları tanıtacak ve onlara dair betimsel detaylar…
Türkiye Düşündüğünüz Kadar Tembel Değil Logitech, Profesyonel Oyuncu Kulaklığı Üreten Astro Gaming'i Satın Aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ