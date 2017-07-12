Apple, Çin'de Kurallara Uygun Veri Merkezi Açacak

Apple, Çin hükümetinin yakın zaman önce duyurduğu yeni siber güvenlik yasasının getirdiği karmaşık durumlardan kurtulabilmek ve daha iyi servis sunabilmek için Çin'de veri merkezi açacağını duyurdu.

Yeni siber güvenlik yasasıyla Çin hükümeti, yabancı sermayeli bütün şirketlerin verilerini Çin'de depolaması kararını almıştı. Bu karar birçok uluslararası şirket tarafından karmaşık ve maliyet olarak külfetli olarak yorumlanmış olmasına karşın Apple, ABD'den sonra en büyük ikinci pazarını olan Çin konusunda herhangi bir masraftan kaçınmayacak olduğunu göstermiş oldu.

Bir yıl önce Guizhou eyelatinin güneyinde bir ar-ge tesisi kurmak için adım atan Apple, aynı merkez içerisine bir veri merkezi yerleştirme çalışmalarına başladı. Çin ana karasındaki iCloud servislerinin yürütüleceği merkez için firmanın, bir milyar dolar yatırım yapacağı da kaydedildi. Tamamen yeşil enerji ile desteklenecek olan tesisin içine kurulacak veri merkezinin Guizhou-Cloud Big Data Industry Co Ltd. isimli Çin'in en büyük veri işleme şirketlerinden biriyle ortaklaşa kurulacağının da altı çizildi.

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