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Apple, iTunes'a Ödeme Seçeneği Olarak PayPal'ı Ekledi

itunes

Apple, iTunes kullanıcıları için yeni bir ödeme seçeneği getiriyor.Bu yeni seçenekle birlikte artık PayPal hesabı iTunes için kullanıma açık olacak.

Henüz tam olarak çıkış yapmayan bu özellik, şu an sadece Meksika ve Kanada'daki kullanıcılara sunuldu. Bu iki ülkedeki kullanıcıların yorum ve değerlendirmeleri sonucunda PayPal ödeme seçeneği, Apple tarafından iTunes'e dahil edilecek. PayPal, bu özelliğin çok yakında başka ülkelerde de kullanılabileceğini söyledi. Ancak, PayPal veya Apple tarafından net bir tarih verilmedi.

iPhone, iPad, iPod ve Apple Watch aracılığıyla ödeme yapabileceğiniz PayPal seçeneğini kullanmak kullanıcılar için zor olmayacak. Apple hesabınızın ''Ödeme Ayarları'' kısmında PayPal seçeneğini seçip, kart bilgilerinizi girdiğinizde rahatlıkla ödeme yapabileceksiniz. 

Ayrıca bu özellik, sadece iTunes için geçerli olmayacak. İsterseniz App Store veya Apple Müzik için de "PayPal ödeme" seçeneğini kullanabileceksiniz. Fakat Türkiye'deki kullanıcılar için yeni gelen bu özellik, pek bir şey ifade etmiyor. Çünkü hatırlarsanız, geçtiğimiz yıl PayPal ülkemizdeki faaliyetlerini durdurmuştu. Bu yüzden PayPal ödeme seçeneği Türkiye için aktif olmayacak.

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Yazar: - 12.07.2017

Apple, iTunes'a Ödeme Seçeneği Olarak PayPal'ı Ekledi İçin Yorum Yaz

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