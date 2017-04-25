Apple, Mağazalarındaki Uygulamalardan Aldığı Komisyonu Düşürüyor

iOS için uygulamalar geliştiren bir yazılımcının paylaştığı dosyayla ortaya çıkan yeni karara göre; Apple, App Store üzerinde satılan uygulama ve oyunlardan aldığı komisyonları yüzde 65 oranında düşürecek.

Federico Viticci isimli yazılımcı tarafından paylaşılan yeni bilgilendirmede, bir ortaklık programı üzerinden yayınlanan bazı uygulamaların komisyonlarının düşürüleceği yazılıydı. Bu yeni kararda, App Store, iTunes ve iBooks servisleri üzerinden satılan kimi müzik, film, TV dizileri ve kitaplar üzerinden alınan yüzde 7'lik karın, 1 Mayıs tarihinden itibaren yüzde 2.5 gibi çok düşük bir orana ineceğinin de altı çiziliyor

Apple'ın böylesine bir karar almasındaki asıl sebep bilinmezken, kararın uygulanmaya başlanmasından sadece 1 hafta önce bilgilendirme yapılması da merak uyandırıyor. Dahası yüzde 65 gibi büyük bir paydan vazgeçen şirketin, kendileriyle birlikte çalışan üçüncü parti yazılımcılara daha fazla pay vererek, ilgiyi arttırmayı amaçladığı da söyleniyor. Bütün geliştiriciler için geçerli olmayacak olan bu yeniliğin, 1 Mayıs'tan sonra işleme alınmasıyla birlikte, seçili uygulamadan gelen gelirler de doğrudan geliştiricilerine yansıtılacak.

Geçtiğimiz sene App Store geliştiricilerini desteklemek için aldığı komisyonlarda değişikliğe giden Apple, herkes için yüzde 70'e 30 olan pay oranını, yüzde 85'e 15 olarak değiştirmiş ve büyük bir gelirden feragat etmişti. Alınan bu kararın ardından böylesine değişikliklerin ilerleyen günlerde de gelebileceği söylenmişti.

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