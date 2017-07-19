Apple, Makine Öğrenme Üzerine Bir Blog Kurdu

Teknoloji devi Apple, makine öğrenme odaklı bir blog sitesi kurdu. Kurulan bu site ile makine öğrenme teknolojisi üzerine yapılan araştırmaların ve şirket bulgularının paylaşılması hedefleniyor.

Apple tarafından kurulan makine öğrenme bloğu henüz çok yeni ve yalnızca bir paylaşım yayınlanmış durumda. Şirketin tek paylaşımı ise nöral ağları eğitmek için sentetik görsellerin gerçek görsellere dönüştürülmesi ile ilgili. Apple’ın bu hamlesi oldukça şaşırtıcı çünkü şirket genellikle araştırma projelerini paylaşmaktan kaçınır. Apple daha önce WebKit gibi açık kaynaklı projelere destek vermişti ancak yine de yapay zeka projeleriyle ilgili bir blog kurmak, şirket için hiç de aşina olunmayan bir adım.

Apple’ın bu hamlesi üç nedenden ötürü şaşırtıcı olarak değerlendirilebilir. Birincisi paylaşılan tek araştırma daha önce arXiv’de yayınlanmıştı. Ancak Apple o araştırmanın dilini basitleştirerek ve biraz da GIF formatlı görsellerle destekleyerek tekrar yayına almış oldu. Apple bu hamlesiyle makine öğrenme sistemini sentetik görselleri gerçek görsellere dönüştürme yöntemiyle eğitmeyi önemsediğini belirtti. Bu yöntem daha az maliyetli olmasıyla tercih edilebilir.

İkincisi, Apple bloğun yayınladığı ilk paylaşımla ilgili olarak kullanıcılardan şirkete mail atmalarını istiyor. Ayrıca sayfada Apple iş ilanlarına yönlendiren bir link de görülüyor. Yani Apple kendine güvenen mühendisleri bünyesine davet ediyor. Üçüncüsü ise Apple genellikle yapay zeka konusunda eleştirilir. Zira Apple’ın sanal asistanı Siri, birçok yönüyle rakipleri Alexa ve Google Asistan’dan daha geride görülüyor. Ancak Apple bu algıya bir son vermek niyetinde gibi.

Apple tarafından hazırlanan blog sitesine bu bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

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