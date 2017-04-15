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Apple Sürücüsüz Arabalar İçin Test Yetkisi Aldı

Apple Sürücüsüz araba

Kaliforniya Motorlu Araçlar İdaresi (DMV), yaptığı açıklamayla Apple'ın, diğer başka üreticilerle birlikte, sürücüsüz araba teknolojisi geliştirmek için yaptığı başvurunun kabul edildiğini söyledi. 

Apple'ın bir süredir Project Titan ismiyle sürücüsüz araba teknolojisi üzerinde çalıştığı biliniyordu. Sayıları 1,000'i aşan büyük bir takımla bu işe girişen Apple, bir süre sonra takımdakilerin sayısını azaltmıştı. Ardından bu projedeki çalışanlarını başka yerlere kaydıran şirket, çoğunun da Tesla gibi diğer şirketlere geçmelerine göz yummuştu. Tüm bu haberlerden sonra Apple'ın projeden vazgeçtiği söylenirken, Kaliforniya'dan beklenmeyen bir haber geldi. 

Motorlu araçlar iradesinin yaptığı açıklama ile Apple'ın Kaliforniya'da sürücüsüz araba test etme yetkisi aldığı ortaya çıktı. Daha önce Google, BMW, Tesla ve Uber gibi birçok şirket Kaliforniya'dan böyle yetkiler almış ve araçlarını test etmeye başlamışlardı. Diğer şirketlerin bu izni aldıktan kısa bir süre sonra arabalarını sokaklara indirdiği düşünülürse, yakın zamanda Apple'dan da böyle bir hamle görmemiz şaşırtıcı olmaz. 

Düşüş yaşadığı görünen iPhone ve Mac satışlarını telafi etmek için yeni sektör arayışlarında olduğu bilinen Apple için sürücüsüz araba teknolojilerinin çok ilgi çekici olduğu belirtilirken, bu alandaki rekabete de dikkat çekildi. Google ve Tesla gibi büyük devlere karşın, Silikon Vadisi'ndeki birçok başka şirkete karşı da yarışması gereken Apple, bu rekabetten çıkabileceğini düşündüğü an kendi arabasını duyurabilir. 

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Yazar: - 15.04.2017

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