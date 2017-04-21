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Apple Tutkunları Buraya! Live Photos Paylaşıma Açılıyor

live photos

Apple kullanıcıları müjde! Live Photos, (Canlı fotoğraflar) artık paylaşılabilecek. iPhone 6 serisinin altındaki modellerin kullanıcıları, malesef siz bu haberi okumadan kapatabilirsiniz.

Apple’ın iPhone 6 ile tanıttığı özelliği Live Photos’u bilmeyenler için özetlemek gerekirse, “Dur üstümü düzelteyim, bir gülümseyeyim, ver bakıyım.” olay bu. Deklanşöre basılmadan öncesi, basılma anı ve sonrasını kapsayan kısa sesli videolar çekilmesini sağlayan bu özellik, biz iPhone sever sosyal medya manyaklarının içinde hep bir ukdeydi. Sonuçta paylaşamayacaksak ne gerek var Live Photos’a falan, değil mi ama?

Apple, resmi olarak duyurduğu JavaScript API ile geliştiricilere canlı fotoğraflarını internete DOM öğesi olarak yükleme olanağı sağlayacak. Böylelikle tıpkı GIF’ler ve Boomerang videoları gibi, Live Photos’da internet sitelerinde paylaşılabilecek.

Ben habere ne ümitlerle girdim, biliyor musun sen?” diyor olabilirsiniz. Ama bunu bir ilk adım olarak düşünüp, teknolojinin gelişme hızını da olaya dahil ederseniz, Canlı Fotoğraflarınızı Instagram’ınızda paylaşmanızın an meselesi olduğunu da tahmin edebilirsiniz.

Yazar: - 21.04.2017

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