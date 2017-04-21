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Apple'ın CEO'su Tim Cook, 23 Nisan'ı Türkçe Yazdığı Tweetle Kutladı

tim cook 23 nisanı türkçe tweetle kutladı

Çok uluslu şirketlerin olmazsa olmazı tüm milletleri kucaklayan yönetici tavrı, Apple için de oldukça önemli. Trump’ın Müslüman ülkelere uyguladığı vize ambargosu zamanı da bu duruşunu bozmayan Apple’ın CEO’su Tim Cook, bugün de 23 Nisan’ı kendi Twitter hesabından Türkçe kutlayarak Türk çalışan ve kullanıcılarının gönlünü bir kez daha kazandı.


tim cook türkçe tweet

Daha önce birçok farklı dillerde attığı tweetlerle bilinen Cook, “Bu şirket göç olmadan var olamaz ve büyüyemezdi.” tadında mesajları sık sık veriyor. Daha önce de  “Dini, inancı ya da nereden geldiğine bakmaksızın dünyanın en iyi yetenekleri ile çalışıyoruz” açıklamasıyla, farklı kültür ve milletten oluşan çalışanlarını bir tuttuklarının altını çizen Cook’un, yakın zamanda attığı farklı dilde tweetleri bu politakasını destekler şekilde.

tim cook portekizce

tim cook fransızca

tim cook japonca

Yazar: - 21.04.2017

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