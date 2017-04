Apple'ın İlk Otonom Arabası Caddelerde Test Sürüşü Yapıyor

"Yapıyor, yaptı, yok yapamayacaklar galiba!" derken, Apple'ın ilk otonom aracı yollarda cirit atmaya başladı. Durun! Heyecanlanmayın! "1 otonom Apple aracı alana iPhone bedava" gibi bir durum henüz söz konusu değil, hali hazırda aracın teknik yetenekleri deneniyor.

Beyaz bir Lexus RX450h SUV, Apple tesisinden bu hafta deneme sürüşü için yola çıktı. Bloomberg'in haberine göre, bu araç bir dizi sensörle donatılmıştı. Bu sensörlerin arasında, Velodyne Lidar Inc. şirketinin en üst düzey radarlarından olan 64 kanallı iki adet radar ve bir dizi kamera bulunduğu da gözlerden kaçmadı. Apple sözcüleri, aracın donanımı hakkında henüz bir yorum yapmadılar. Haber, trafikte görüntülenen Lexus'un bir Velodyne LIDAR ünitesi ve üzere üçüncü parti başka sensörlerle donatıldığını da dikkat çekiyor.

Aşağıda paylaşılan iletide, bu aracın nasıl görüntülendiğini izleyebilirsiniz. Her şey bir tarafa biliyoruz ki Apple, resmi bir açıklama yapana kadar projelerini hep karanlıkta tutmayı seviyor. Bu durum yeni otonom araba için de farklı değil. Kaliforniya'da kendi kendini sürebilen otomobilleri test eden tek şirket Apple değil. Ford, Honda, BMW, Nissan ve Mercedes-Benz, Tesla, Google, Faraday Future ve Nvidia gibi otonom sürüş konusunda yeni sektör oyuncuları da Kaliforniya da testlerini sürdürmeye devam ediyorlar.

Here's the car that #Apple's using to test its autonomous car technology. Story with @mhbergen. https://t.co/jHLnJDRjoS pic.twitter.com/zTezUmcZwC