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Apple'ın Yeni Patentiyle Daha İyi iPhone Selfieleri Çekin

yeni apple patentiyle daha iyi iphone selfieleri

iPhone marka telefonunuzla bir anda daha iyi selfieler çektiğinizi hayal edin, büyük ihtimalle ışığın güzel geldiğini falan düşünürsünüz. Sonuçta telefon aynı telefon, ön kamera aynı ön kamera. (Ama yazar burada uyarıyor!) Teknoloji artık oturduğunuz yerden kameranızı iyileştirebilecek kadar gelişti.

Şaka şaka, öyle bir anda ön kameranızın pixeli falan artmayacak ancak, yeni yayınlanan kamera yazılımıyla selfieleriniz üzerinde yapacağınız oynamalar, en mükemmel selfieyi oluşturabilmenizi sağlayacak. Üstelik bahsettiğim oynama sadece ‘kırpma’ işlemiyle sınırlı da değil.

yeni iphone kamera patnti

Örneğin, resmin ölçeğini değiştirerek, görüntüyü kaydırarak, hatta telefonu tutma biçiminizi ayarlayarak, teknik bilgi ve beceriniz olmasa dahi selfielerinizi en iyi şekilde düzenleyebileceksiniz. Sanıyorum bu yenilik, selfie düşkünlerini oldukça çok sevindirecek. Telefona yüklediğiniz binlerce fotoğraf düzenleyici uygulamayı silmenizi sağlayacak patentin bir sonraki güncellemede kullanılabilir olması bekleniyor.

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Yazar: - 19.07.2017

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