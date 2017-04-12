Apple'ın Yeni Uygulaması Clips Rekora Koşuyor

Apple’ın yeni video uygulaması ‘Clips’, App Store’a girdiği ilk 4 gün içerisinde 500 bin indirmeyi aştı.

iOS işletim sistemine sahip cihazlarda video tasarlamak için yaratılan iMovie, hem çok yer kaplaması hem de videolara fotoğraf eklemeye müsade etmemesi sebebiyle tercih edilmiyor, kullanıcılar başka alternatif ve basit video programlarını kullanmak zorunda kalıyordu. Clips (Klipler) ile birlikte bu zorluk ortadan kalkıyor, video kliplerine alternatif bir çok filtre yanında metin, konum, saat ve grafik eklemek oldukça kolaylaşıyor.

Programda o an kaydetmek istediğiniz ya da arşivinizdeki fotoğraf ve videoları düzenleyebilir, videolarınıza canlı başlıklar sayesinde animasyonlu alt yazılar ekleyebileceğiniz gibi, kliplerinizi emojiler, konuşma balonları ve müzik yardımıyla daha eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Üstelik videonuzu tamamladığınızda, program içerisindeki kişileri otomatik tanıyor ve alternatif paylaşım uygulamalarını kullanmanız için de kolaylıklar sunuyor.

Türkçe de dahil olmak üzere 20’den fazla dilde kullanabilen ve cihazınızda sadece 49,1 MB yer kaplıyan Clips, iOS 10.3 yani iPhone 5S ve üzeri modellere destek veriyor. Tabi bu kadar güzel bir uygulamanın ücretsiz olması biz Apple kullanıcılarını şaşırtmasın, tahmin ediyorum uzun sürmeyecektir.