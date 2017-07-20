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64 MB
Editör Puanı: 4/5
4
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iPhone İçin Yaşam Koçu Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

Diyetisyen, psikolog ve diğer profesyonel koçlardan 7/24 destek alın.

Appvice, sağlık, diyet, anne ve çocuk, psikoloji, ilişki, kariyer, astroloji ve daha birçok konuda profesyonel koçlardan destek alabildiğiniz danışmanlık platformu. Şu an için iOS platformunda iPhone için kullanılabilir olan yaşam koçu uygulamasını ilk üç gün ücretsiz deneyebiliyorsunuz.

Lisanslı, eğitimli ve de deneyimli psikolog, diyetisyen ve profesyonel koçların bulunduğu danışmanlık platformu Appvice, pahalı olduğundan dolayı veya işten güçten ayıracak vakit bulamadıkları için profesyonel yardım almaktan vazgeçen kişiler için geliştirilmiş. Uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz ve destek alacağınızı konuyu ardından da profesyonel koçlardan birini seçiyorsunuz. Randevu almanız gerekmiyor. 7/24 dilediğiniz yerden danışmanınızla iletişime geçebiliyorsunuz. Hayatınızdaki olayları yazmaktan soru sormaya her şeyi yazabiliyorsunuz. Günde 1-2 defa danışman sizinle iletişime geçiyor.

Danışmanlığın geleceği olarak gösterilen Appvice, elbette bu hizmeti ücretsiz vermiyor. İlk üç gün ücretsiz deneme süresinin ardından memnun kalırsanız aylık aboneliğe geçmeniz gerekiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Yusuf Levent Catak
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