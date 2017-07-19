Ar-Ge 7,5 Milyar İle Harcama Rekoru Kırdı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'na göre Ar-Ge; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalar anlamına geliyor. Açık haliyle ‘Araştırma Geliştirme’ye geçtiğimiz sene 7,5 milyar lira harcandı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme faaliyetleri için ayrılan ödenek ve harcamalar, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi gerçekleşti.

En Büyük Destek Üniversitelere

Ar-Ge başlangıç ödeneklerinin merkezi yönetim bütçesinden sosyo-ekonomik hedeflere göre ayrılma oranları sıralandığında; yüzde 36 ile en fazla ödeneğin genel üniversite fonlarına ayrıldığı görülüyor. Sıralamaya göre, 21,2 ile savunma, yüzde 9,9 ile endüstriyel üretim ve teknoloji takip ederken, eğitim yüzde 6,6, ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar yüzde 6,3 ve tarım yüzde 5,3 oranında ödenek aldılar.