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Araba Duvar Kağıtları
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Araba Duvar Kağıtları

Araba Duvar Kağıtları İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Araba Duvar Kağıtları
Araba Duvar Kağıtları
Araba Duvar Kağıtları
Araba Duvar Kağıtları

Yüksek kaliteli araba resimlerini duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Araba Duvar Kağıtları, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir duvar kağıdı uygulamasıdır. Yüzlerce araba resminin yer aldığı uygulama ile yüksek çözünürlüklü resimleri telefonunuza ayarlayabiliyorsunuz.

Telefonunuzun varsayılan duvar kağıdını değiştirmenize olanak sağlayan Araba Duvar Kağıtları uygulaması, yüksek çözünürlüklü araba resimlerini bulabileceğiniz bir uygulamadır. Tamamı HD kalitede olan resimleri dilediğiniz gib ekranınıza ayarlayabiliyor ve telefonunuza renk katabiliyorsunuz. Sürekli güncellenen arşiviyle de en güzel resimlere ulaşabiliyorsunuz. Farklı kategorilerin yer aldığı uygulama ile Mercedes, Aston Martin, Porsche, Alfa Romeo, Mini Cooper, Bugatti, Lamborghini, Land Rover, Bentley, Ferrari, Audi, Volvo, Jaguar, BMW, Cadillac, Mazda, Tofaş ve daha pek çok ünlü dünya markasının arabalarının resimlerine ulaşabiliyorsunuz. Klasik araba resimlerinin de yer aldığı Araba Duvar Kağıtları, klasik severleri de düşünmüş. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile resmi seçtikten sonra "Set as Wallpaper" demeniz yeterli oluyor.

Arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz resimleri de içeren Araba Duvar Kağıtları, kolay bir kullanıma sahip. Araba sevdalılarının telefonlarında olması gereken Araba Duvar Kağıtları'nı sakın kaçırmayın.

Araba Duvar Kağıtları uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
İbrahim Kaman
Araba Duvar Kağıtları QR Kodu Okutarak İndir

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