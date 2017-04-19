Araba Duvar Kağıtları, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir duvar kağıdı uygulamasıdır. Yüzlerce araba resminin yer aldığı uygulama ile yüksek çözünürlüklü resimleri telefonunuza ayarlayabiliyorsunuz.

Telefonunuzun varsayılan duvar kağıdını değiştirmenize olanak sağlayan Araba Duvar Kağıtları uygulaması, yüksek çözünürlüklü araba resimlerini bulabileceğiniz bir uygulamadır. Tamamı HD kalitede olan resimleri dilediğiniz gib ekranınıza ayarlayabiliyor ve telefonunuza renk katabiliyorsunuz. Sürekli güncellenen arşiviyle de en güzel resimlere ulaşabiliyorsunuz. Farklı kategorilerin yer aldığı uygulama ile Mercedes, Aston Martin, Porsche, Alfa Romeo, Mini Cooper, Bugatti, Lamborghini, Land Rover, Bentley, Ferrari, Audi, Volvo, Jaguar, BMW, Cadillac, Mazda, Tofaş ve daha pek çok ünlü dünya markasının arabalarının resimlerine ulaşabiliyorsunuz. Klasik araba resimlerinin de yer aldığı Araba Duvar Kağıtları, klasik severleri de düşünmüş. Kolay bir kullanıma sahip olan uygulama ile resmi seçtikten sonra "Set as Wallpaper" demeniz yeterli oluyor.

Arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz resimleri de içeren Araba Duvar Kağıtları, kolay bir kullanıma sahip. Araba sevdalılarının telefonlarında olması gereken Araba Duvar Kağıtları'nı sakın kaçırmayın.

Araba Duvar Kağıtları uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.