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Araba Fiyatına Stres Çarkı Yapıldı

stres çarkı

Plastik, metal ve arabalardan yapılan stres çarklarından sonra, altından da stres imal edildi. Fiyatı orta segment bir araba kadar pahalı olan stres çarkı, Rusya'da satışa sunulacak.

Rus mücevher firması Caviar tarafından tasarlanan stres çarkı, 999 bin Ruble (60 bin TL) fiyat etiketine sahip. Stres çarkı malzeme olarak, 100 gram 18 ayar saf altından üretilmiş. Caviar'ın yaptığı açıklamaya göre, bu stres çarkını çevirdiğinizde hayatınızla ilgili en önemli kararları verirken daha rahat olacaksınız. Bunun sebebi olarak, altından yapılmış olması gösteriliyor.

Caviar şirketinin ürettiği bir başka stres çarkı ise 99 bin rubleden (6 bin TL) piyasaya sunulacak. Bu stres çarkının malzemelerinde, çift kat altın kaplama ve pırlantalar kullanılacak.

Her iki stres çarkı da fiyat olarak gerçekten oldukça yüksek değere sahipler. Bu fiyat etiketiyle ürünleri satın alan olacak mı, gerçekten merak ediyorum. Bu stres çarklarını koleksiyon yapan birileri varsa, bir ihtimal alabilirler diye düşünüyorum. Sözü geçen stres çarkları Ağustos ayında satışa sunulacaklar.

Stres Çarkı, Stres Alacağına Alev Aldı

Rusya'da Otomobillerden Stres Çarkı Yaptılar

Yazar: - 07.07.2017

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