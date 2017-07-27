Harika grafiklerin ve arabaların yer aldığı zevkli bir araba simülasyonu

Araba Sevdası, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir araba simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Farklı oyun modlarının yer aldığı oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Harika atmosfere sahip bir araba simülasyonu olan Araba Sevdası, farklı arabaların ve haritaların yer aldığı bir oyundur. Farklı oyun modlarına sahip olan Araba Sevdası, aynı zamanda Türk geliştiriciler tarafından piyasaya sürülmüş bir oyundur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda dilerseniz tek başınıza dilerseniz de zamana karşı yarışabiliyor ve yeteneklerinizi sergileyebiliyorsunuz. Gerçekçi bir atmosferin yer aldığı oyunda farklı kamera açılarından arabanızı görebiliyor ve farklı kontrol sistemleri kullanabiliyorsunuz. Eğer araba oyunlarından zevk alıyorsanız Araba Sevdası'nı mutlaka denemelisiniz.

Araba Sevdası Özellikleri

Serbest, checkpoint, trafik ve drift modları

Farklı kamera açıları ile daha gerçekçi bir sürüş deneyimi

Direksiyon, sensör ve buton olmak üzere üç farklı kontrol çeşidi

Geliştirilmiş trafik sistemi

ABS, TCS, ESP fizik ayarları

Modifiye seçenekleri

Araba Sevdası oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.