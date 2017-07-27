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Araba Sevdası
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Araba Sevdası

Araba Sevdası İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Araba Sevdası
Araba Sevdası
Araba Sevdası
Araba Sevdası
Araba Sevdası

Android için Araba Simülasyonu

Murat İşçi Son güncelleme 34 dakika önce

Harika grafiklerin ve arabaların yer aldığı zevkli bir araba simülasyonu

Araba Sevdası, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir araba simülasyonu olarak karşımıza çıkıyor. Farklı oyun modlarının yer aldığı oyunda zevkli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Harika atmosfere sahip bir araba simülasyonu olan Araba Sevdası, farklı arabaların ve haritaların yer aldığı bir oyundur. Farklı oyun modlarına sahip olan Araba Sevdası, aynı zamanda Türk geliştiriciler tarafından piyasaya sürülmüş bir oyundur. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda dilerseniz tek başınıza dilerseniz de zamana karşı yarışabiliyor ve yeteneklerinizi sergileyebiliyorsunuz. Gerçekçi bir atmosferin yer aldığı oyunda farklı kamera açılarından arabanızı görebiliyor ve farklı kontrol sistemleri kullanabiliyorsunuz. Eğer araba oyunlarından zevk alıyorsanız Araba Sevdası'nı mutlaka denemelisiniz.

Araba Sevdası Özellikleri

  • Serbest, checkpoint, trafik ve drift modları
  • Farklı kamera açıları ile daha gerçekçi bir sürüş deneyimi
  • Direksiyon, sensör ve buton olmak üzere üç farklı kontrol çeşidi
  • Geliştirilmiş trafik sistemi
  • ABS, TCS, ESP fizik ayarları
  • Modifiye seçenekleri
Araba Sevdası oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce Türkçe
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Traxis Games
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