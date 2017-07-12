Araştırmalara Göre Siri, En Popüler Sanal Asistan

Günümüzde mobil cihazlar için yapay zeka destekli sanal asistanlar hizmet vermekte. Bu sanal asistanların birçoğu, kendi akıllı telefonlarını üreten şirketler tarafından geliştirilse de bazı üçüncü parti alternatifler de yok değil. Peki, hangi sanal asistan en çok kullanılıyor? Cevabınız Siri ise doğru cevabı verdiniz demektir.

Verto Analytics tarafından yapılan bir araştırmada Siri’nin en popüler sanal asistan olduğu ortaya çıktı. Kendi piyasasında başı çeken Siri ABD’nin 71 milyon kişiden oluşan toplam kullanıcı havuzunda, 41.4 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Yani Siri, sanal asistan kullanan toplam kullanıcı sayısının yarısından fazlasını oluşturuyor.

Ancak Apple kullanıcıları hemen havaya girmeden belirtmeliyiz ki, Siri’nin tahtı da tehlikeye girebilir. Zira, Mayıs 2016 ve Mayıs 2017 arasında Siri, 7.3 milyon kullanıcı kaybetti. Siri bu düşüşü tek başına da yaşamadı. Aynı zamanda Samsung’un S Voice hizmeti de bir o kadar kullanıcı kaybetti. Ancak, Samsung şimdilerde yeni sanal asistanı Bixby’ye odaklanıyor.

Verto’nun yaptığı araştırmada, bağımsız Google Home ve Amazon Echo hizmetlerinin piyasaya girişiyle Siri’nin kullanıcı kaybettiği yorumu yapıldı. Yani yeni ürünlerin sahaya inmesiyle pasta daha çok bölünmeye başladı. Önümüzdeki aylarda sanal asistanların performansları dikkat çekebilir.

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