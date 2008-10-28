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Artweaver Free
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Artweaver Free

6.0.4
Artweaver Free İndir Hemen İndir

12.15 MB
Editör Puanı: 5/5
5

5 Kullanıcı: 5/5

5
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Artweaver Free
Artweaver Free
Artweaver Free

Ücretsiz Resim Yapma Programı

Barış YANIK Son güncelleme 1 saat önce

Artweaver ücretsiz ve kullanımı kolay bir resim uygulaması. Kullanıcılara mümkün olan en gerçekçi boyama ortamını sağlamak için düşünülen bu uygulamayı kullanarak resim yapabilir, bunu yaparken çeşitli boyut ve şekildeki fırçaları kullanabilirsiniz.

Karakalem, renkli kalem, guaş, yağlı ve akrilik boya gibi fırça tiplerini özgürce kullanmanıza izin veren bu güzel uygulama, benzer imaj işleme uygulamalarının sunduğu kesme, kopyalama, doldurma gibi araçları da bünyesinde barındırıyor.

Artweaver, BMP, GIF, JPEG, TIFF, PNG ve PSD gibi dosya tiplerinin tümünü desteklediği için mevcut fotoğrafları açarak üzerinde değişiklikte yapabilirsiniz. Basit ve kullanışlı tüm efektleri içeren bu özgür yazılım ile geniş çapta seçenekle tüm yeteneğinizi ortaya koyabilirsiniz.

Yeni resimler yapabilmeniz veya varolan reismler üzerinde değişiklikler yapabilmeniz için hem standart hemde gelişmiş araçlar sunan Artweaver, oldukça etkileyici bir program ve ücretsiz versiyonu olmasına rağmen gayet başarılı.

Özellikler:

  • Birçok farklı dijital fırça desteği
  • Yeni fırça oluşturmak veya varolanı değiştirmek için bulunan onlarca araç
  • En popüler ve ortak resim formatlarını desteklemesi
  • Resim kırpma, kesme, doldurma gibi standart düzenleme araçları
  • Düzenlenebilir yazı alanları
  • Efekt filtresi
  • Birden çok dil desteği

Birçok özelliğe sahip bu programı hemen ücretsiz olarak indirerek, kullanmaya başlamanızı tavsiye ederim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
51 / 49,358
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
Boris Eyrich

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