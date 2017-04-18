ASELSAN, Son Teknoloji Hafif Torpidolarını Sunmaya Hazırlanıyor

Milli gururumuz ASELSAN, çalışmalarıyla göz doldurmaya devam ediyor. Son dönemde ilk tam modüler insansız savaş aracının ardından, elektrikli otobüsleri ve ilk ticari çiplerin üretimiyle sıkça gündeme gelen Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu, şimdi de ürettiği torpidolarıyla gündemde.

Torpido Karıştırma Aldatma Sistemi (HIZIR), Torpido Karşı Tedbir Dekoy Ailesi (ZOKA) ve Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu (TORK) gibi teknolojilerinden sonra, yerli kaynaklarla üretilen hafif torpido da 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF’17) görücüye çıkacak. 53 ülkeden 781 firmanın katılacağı fuar 9-12 Mayıs tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Büyükçekmece’de gerçekleştirilecek. Toplamda 110 ülkeden 59 bin 715 katılımcının ağırlanacağı IDEF'17'de ASELSAN'ın en çok dikkat çekecek firmaların başında gelmesi hiç de şaşırtıcı değil.

1 Milyon TL Bütçeli 'Robot Semazen' Yarışması Başlıyor

Sosyal Medyanın Seyahat Fenomenleri İstanbul'da Buluşuyor

Drone Savar Teknolojisinde Öncü Ülke Türkiye