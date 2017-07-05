Aslında Sesimiz Bizim Duyduğumuzdan Çok Farklı!

Hani kendinizi bir videoda izlerken ya da birine gönderdiğiniz ses kaydınızı dinlerken kendi sesinize dayanamaz, insanlara bu sese rağmen sizinle görüştüğü için teşekkür edesiniz gelir ya, bilim insanları bunun sebebini açıkladılar.

Defalarca araştırmalara konu olan, kendi sesinizi farklı duymanızın sebebi ilk seferde aklınıza gelmese de aslında oldukça basit bir açıklamaya sahip.

Normal şatlarda başkaları konuşurken ses dalgalarını toplayarak beyne ileten kulaklarınız, iş kendi sesini duymaya gelince sadece ses dalgalarını toplamakla kalmıyor, ses tellerinin titreşimini de hesaba katıyor. Böylelikle hem ağzınızdan çıkan ses dalgalarını ve içeride yankılanan ses tellerinin oluşturduğu titreşimi toparlayan beyin, farklı bir tını algılamanızı sağlıyor. Ama üzülmeyin, ilk anda duyduğunuzda kulaklarınızı tırmalıyor olsa da, çevrenizdeki herkes sizin sadece algılayabildikleri sesinizi biliyor. Gerçek sesinizi kabullenin ve yolunuza devam edin, zaten bunun dışında yapabileceğiniz sanıyorum pek bir şey de yok.

Telefonla Konuşurken Sesinizi Değiştirebileceğiniz 5 Uygulama

Eğer Bu Sesleri Tanımıyorsanız Teknoloji Tarihi Dersinden Sınıfta Kalırsınız