Kendi kardeşliğinizi kurun, Tapınakçıların kalelerine girin.

Assassin's Creed: Rebellion, Ubisoft’un PC ve mobil platformda oynanabilen suikastçı oyunu. Android platformuna da ücretsiz çıkış yapan oyunda efsane suikastçılardan bir takım kurup Tapınakçıların kalelerine sızmaya çalışıyoruz.

Assassin’s Creed’in mobil platforma uyarlanan sürümünde aksiyon rpg öğeleri içeriyor. Aralarında Ezio, Aguilar, Shao Jun’ın da yer aldığı adını tarihe altın harflerle yazdırmış suikastçılarla tehlikeli bir maceranın içerisine sürükleniyoruz. Kendi kardeşliğimizi kurup Tapınakçıların kalelerini yerle bir etmemiz isteniyor. Suikastçıların kullandıkları silahlardan kalemize her şeyi kendi istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Oyun boyunca topladığımız DNA parçaları da yeni karakterlerin oyuna dahil olması ve suikastçıların yeteneklerini geliştirebilmemiz açısından önemli.