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Assassin`s Creed: Rebellion
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Assassin`s Creed: Rebellion

(Android)
Assassin`s Creed: Rebellion İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Assassin`s Creed: Rebellion
Assassin`s Creed: Rebellion
Assassin`s Creed: Rebellion
Assassin`s Creed: Rebellion
Assassin`s Creed: Rebellion

Android İçin Suikastçı Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Kendi kardeşliğinizi kurun, Tapınakçıların kalelerine girin.

Assassin's Creed: Rebellion, Ubisoft’un PC ve mobil platformda oynanabilen suikastçı oyunu. Android platformuna da ücretsiz çıkış yapan oyunda efsane suikastçılardan bir takım kurup Tapınakçıların kalelerine sızmaya çalışıyoruz.

Assassin’s Creed’in mobil platforma uyarlanan sürümünde aksiyon rpg öğeleri içeriyor. Aralarında Ezio, Aguilar, Shao Jun’ın da yer aldığı adını tarihe altın harflerle yazdırmış suikastçılarla tehlikeli bir maceranın içerisine sürükleniyoruz. Kendi kardeşliğimizi kurup Tapınakçıların kalelerini yerle bir etmemiz isteniyor. Suikastçıların kullandıkları silahlardan kalemize her şeyi kendi istediğimiz şekilde ayarlayabiliyoruz. Oyun boyunca topladığımız DNA parçaları da yeni karakterlerin oyuna dahil olması ve suikastçıların yeteneklerini geliştirebilmemiz açısından önemli.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.3 ve üzeri
Üretici:
UbiSoft Entertainment
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