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Assassin's Creed'in Çizgi Film Serisi Geliyor!

Assassin's Creed'in Çizgi Film Serisi Geliyor!

Eğer Assassin's Creed oyunlarının hayranıysanız size güzel bir haberimiz var, ünlü oyun serisinin anime türündeki çizgi film serisinin yapımına başlandığı duyuruldu.

Ubisoft, daha önceden Assassin's Creed'i beyaz perdeye uyarlayarak izleyicilerin beğenisine sunmuştu. IMDb üzerinde 5.9 puan alan Assassin's Creed filmiyle umduğunu bulamayan Ubisoft bu sefer şansını oyunun anime serisiyle deneyecek. Bu iş için de Netflix üzerinde yayınlanacak Castlevania çizgi film serisinin yapımcısı olan Adi Shankar ile anlaşılmış.

Geçtiğimiz aylarda Ubisoft'ta Assassin's Creed içerik yöneticisi olarak görev yapan Aymar Azaizia reddit üzerinde bir soru - cevap oturumu yapmış ve bu oturumda bir Assassin's Creed televizyon projesinin üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu. İlk aşamada bu projenin bir dizi olduğu düşünülmüştü; fakat paylaşılan son bilgiler ile projenin bir anime serisi olduğu kesinleşti.

Assassin's Creed anime serisi Assassin's Creed evreninde geçecen orijinal bir hikayeye yer verecekmiş. Yani daha önceki Assassin's Creed oyunlarında gördüğümüz kahramanlarla karşılaşmayabilir, bunun yerine yeni kahramanlarla tanışabiliriz. Bunun haricinde Assassin's Creed anime serisi hakkında herhangi bir detay paylaşılmıyor. Assassin's Creed animesinin ne zaman yayına gireceğini, nasıl bir hikayeye sahip olacağını önümüzdeki dönemde öğreneceğiz.

Ubisoft, daha önceden Assassin's Creed'in kısa film tadındaki animasyon filmlerini yayınlamıştı ve bu animasyonlarda oyunlardaki kahramanlara yer vermişti. Açıkçası bu kısa filmlerin Assassin's Creed filminden daha başarılı olduğu söylenebilirdi. Assassin's Creed animesinin de Assassin's Creed filminden daha başarılı olması çok da zor olacak gibi görünmüyor. Eğer daha önce Ezio'nun da yer aldığı Assassin's Creed kısa filmini izlemediyseniz aşağıdaki videoya göz atmanızı tavsiye ediyoruz:

Assassin's Creed: Origins'in Yeni Videosu Yayınlandı

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Yazar: - 06.07.2017

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