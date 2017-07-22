E-postalarınızı okuyun, düzenleyin ve botlar yardımıyla otomatik olarak cevaplayın.

Astro: AI meets Email, Android telefon ve tabletler üzerinde çalışan bir tür yapay zekâ temelli e-posta istemcisidir.

Gmail ve Office 365 tabanlı e-postaların okunabileceği Astro, sadece bir mail okuyucu olmaktan öte, sunduğu onlarca farklı özellikle birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Öncelikli E-postalar, Abonelik İptali, Sustur, Ertele, Daha Sonra Gönder gibi başlıklara ayrılan özellikleri, ana okuyucularda bulunmayan birçok ihtiyacı karşılıyor. Özellikle abonelik iptali ile spam maillerden kurtulmanız sağlanırken, sustur ve ertele gibi yetenekleri de bir hayli işinize yarıyor. Ayrıca Daha Sonra Gönder yeteneği ile e-postalarınızı karşınızdaki kişinin çalışma saatlerine uyarlamanız da mümkün.

Uygulamanın en farklı özelliği ise sahip olduğu yapay zekâ destekli chatbot'ları. Bu sayede önceden belirlenmiş yüzlerce farklı soruyu algılayabilen ve bu sorulara yanıt verebilen botlar, postalara cevap verme gibi bir işte çalışıyorsanız, hayat kurtarabiliyor. Belirlediğiniz sorulara, belirlediğiniz cevapları veren ve karşısındaki kişiyle otomatik olarak bir iletişime geçen botlar, Astro'nun en önemli özelliği.