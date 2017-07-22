Yapay zeka destekli botlarla e-postalarınıza otomatik cevaplar verin!

Astro: AI meets Email, iPhone ve iPad modelleri üzerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir tür e-posta okuma ve gelen e-postalara otomatik cevap verme uygulamasıdır.

Astro, yapay zeka tarafından desteklenen, insanlar ve takımlar için inşa edilmiş modern bir e-posta istemcisidir. Öncelikli E-postalar, Abonelik İptali, Sustur, Ertele, Daha Sonra Gönder özellikleri ile e-postalarınızı basit ve hızlıca yönetmenizi sağlar.

Astrobot, gelen kutunuzdaki ses seviyesini azaltmanıza yardımcı olur ve önemli şeyleri kaçırmadığınızdan emin olmanızı sağlar. Bir e-posta uygulamasının içerisine yerleştirilen ilk akıllı cevap robotlarına sahip olan Astro, bu özelliği ile size gelen yüzlerce soruyu otomatik olarak algılayarak, bunlara cevap verir ve size önemli zamanlar kazandırabilir.

Sizin kullanım alışkanlıklarınızı analiz eden ve ona göre bir listeleme de yapan uygulama, Gmail ve Office 365 kullanıcıları için tercih edilebilecek bir e-posta istemcisi olduğu gibi ekstra özellikleri ile temel istemcilerde aradığınız birçok özelliğe de cevap verebilir.