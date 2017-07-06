?     Geri Bildirim
Astroscape
TamindirMobilOyunlarBeceriAstroscape

Astroscape

Astroscape İndir Hemen İndir

100 MB
Editör Puanı: 4/5
4
Astroscape
Astroscape
Astroscape
Astroscape
Astroscape

iPhone ve iPad İçin Uzay Macera Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 37 dakika önce

Tüm altın ve enerji kristalleri toplamalısınız.

Astroscape, iOS platformuna özel çıkış yapan uzay macera oyunu. Oyunun geliştiricisinin söylediğine göre 2084 yılında geçen oyunda gizemli bir gezegende keşfedilen terk edilmiş uzay üslerine giriş yapıyoruz. Buradaki tüm enerji ve altın kristalleri toplayıp canlı olarak geri dönmemiz gerekiyor.

İçlerine girmemiz gereken uzay üsleri son derece karanlık ve de ölümcül tuzaklarla çevrilmiş durumda. Öldürmeye programlanmış nöbetçilerle korunan bu yerde zorlu bir görevi yerine getirmek için bulunuyoruz. Uzay gemimize güç verecek tüm kristalleri toplamamız gerekiyor. Üç farklı uzay üssünde geçen 40 bölüm bizleri bekliyor.

Astroscape için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Nanovation
Astroscape QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Happy Wheels
    Happy WheelsiPhone ve iPad İçin Fizik Tabanlı Beceri Oyunu
  2. Temple Run 2
    Temple Run 2iPhone ve iPad için Sonsuz Koşu Oyunu
  3. Bubble Island
    Bubble IslandiPhone ve iPad için Balon Patlatma Oyunu
  4. aa
    aaiOS için Beceri Oyunu
  5. Snake 2k Free
    Snake 2k FreeiPhone için Nokia 3310 Snake Oyunu