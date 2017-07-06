Tüm altın ve enerji kristalleri toplamalısınız.

Astroscape, iOS platformuna özel çıkış yapan uzay macera oyunu. Oyunun geliştiricisinin söylediğine göre 2084 yılında geçen oyunda gizemli bir gezegende keşfedilen terk edilmiş uzay üslerine giriş yapıyoruz. Buradaki tüm enerji ve altın kristalleri toplayıp canlı olarak geri dönmemiz gerekiyor.

İçlerine girmemiz gereken uzay üsleri son derece karanlık ve de ölümcül tuzaklarla çevrilmiş durumda. Öldürmeye programlanmış nöbetçilerle korunan bu yerde zorlu bir görevi yerine getirmek için bulunuyoruz. Uzay gemimize güç verecek tüm kristalleri toplamamız gerekiyor. Üç farklı uzay üssünde geçen 40 bölüm bizleri bekliyor.