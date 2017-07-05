Asus Zenfone Max 4 Devasa Batarya İle Geliyor

Asus Zenfone 4 ailesi için son zamanlarda çok fazla haber çıkıyor. Mayıs ayının başlarında başlayan söylentiler ve referanslar giderek güçleniyor ve cihazların ayrıntıları ile ilgili bilgiler artıyor. Yeni çıkan haberlere göre ise Asus Zenfone 4 Max devasa bir pil ömrü ile çıkış yapacak.

Asus'un akıllı telefonlarda yakaladığı başarı, yeni cihazlarla da sürecekmiş gibi görünüyor. Takip ettiyseniz bilirsiniz, Asus CEO'su Jerry Shen dahi bilgisayar sektörü yerine mobil cihazlara yoğunlaşacakları açıklamıştı. Computex'te Zenfone ailesinin Çinli rakiplerine karşı daha iyi bir konumda bulunmasını arzuladıklarını söyleyen Shen, Temmuz ayının son haftasını da işaret etmişti.

Temmuz ayının sonuna henüz gelmemişken, Zenfone 4 ailesinin en sevilen üyelerinden olan Zenfone 4 Max'in Rusya'da çıkış yaptığını gördük. Cihaz, ikili kamera sistemi ve muazzam bir pil ömrü ile ileri teknoloji bir üründen bekleyeceğiniz tüm özelliklere sahip. Üstelik Rusya'daki resmi fiyatı da 235 dolar olarak belirlenmiş.

Asus Zenfone 4 Max şu anda 5.5 inç Full HD IPS ekrana, 13 megapiksellik çift objektifli kameraya (ayrıntıları bilmiyoruz), 8 megapiksel çözünürlüklü selfie kamerasına ve 5.000 mAh'klik büyük bir pile sahip. Yapılandırmaya bağlı olarak 4 GB'a kadar RAM ve 64 GB depolamaya kadar genişletilebilir olan telefonun Snapdragon 425 ya da Snapdragon 430 ile geleceği de konuşuluyor.

Asus Zenfone 4 Max bizim ülkemizde de benzer bir fiyata çıkış yapacak olsaydı alır mıydınız?

Asus Zenfone 4 Selfie Sızdırıldı