Atari, Hoparlörlü Şapka 'Speakerhat'i Tanıttı

Atari, klasik video oyunları arasında uzun süre bilineniydi. Şimdi şirket, ‘Atari Connected Life’ (Atari Bağlı Yaşam) ismiyle yarattığı yeni iş kolunun ilk ürünü olan ‘Speakerhat'i’ (Hoparlör şapka) piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Üzerinde ‘ATARI’ yazılı beyzbol şapkalarının içine gömülü bluetooth hoparlörle Speakerhat, adeta bir dönemin ‘omuzda radyo-teyp taşıma modası’nı modernleştiriyor. Temelde yeni bir sosyal ses deneyimi olan Atari şapkaları, birden fazla kullanıcının tek bir ses akışını Bluetooth ile dinlenmelerini sağlayacak.

Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama başkalarının yüksek kulaklık sesine bile tahammül edemeyen ben, bu yeni tasarımı oldukça saçma buldum. Reklamlarında “Akıllı telefon ve tabletlerinizi bağlayabilir, telefon görüşmelerinizi yapabilirsiniz” demişler, hoparlörden konuşsanız olmuyor mu? Hayır, sporda açamazsın salonun sesiyle karışır, sokakta açamazsın teyzenin biri gelir "Çocuğum kıssana!" der.

Sadece evde kendi kendine dinlemek için de sanıyorum biraz pahalı kaçacak bu şapka, siz almayı düşünür müydünüz?

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