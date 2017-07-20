?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiAtari, Hoparlörlü Şapka 'Speakerhat'i Tanıttı

Atari, Hoparlörlü Şapka 'Speakerhat'i Tanıttı

atari hoparlörlü şapka speakerhat

Atari, klasik video oyunları arasında uzun süre bilineniydi. Şimdi şirket, ‘Atari Connected Life’ (Atari Bağlı Yaşam) ismiyle yarattığı yeni iş kolunun ilk ürünü olan ‘Speakerhat'i’ (Hoparlör şapka) piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Üzerinde ‘ATARI’ yazılı beyzbol şapkalarının içine gömülü bluetooth hoparlörle Speakerhat, adeta bir dönemin ‘omuzda radyo-teyp taşıma modası’nı modernleştiriyor. Temelde yeni bir sosyal ses deneyimi olan Atari şapkaları, birden fazla kullanıcının tek bir ses akışını Bluetooth ile dinlenmelerini sağlayacak.

atari speaker hat

Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama başkalarının yüksek kulaklık sesine bile tahammül edemeyen ben, bu yeni tasarımı oldukça saçma buldum. Reklamlarında “Akıllı telefon ve tabletlerinizi bağlayabilir, telefon görüşmelerinizi yapabilirsiniz” demişler, hoparlörden konuşsanız olmuyor mu? Hayır, sporda açamazsın salonun sesiyle karışır, sokakta açamazsın teyzenin biri gelir "Çocuğum kıssana!" der.

Sadece evde kendi kendine dinlemek için de sanıyorum biraz pahalı kaçacak bu şapka, siz almayı düşünür müydünüz?

AtariBox Oyun Konsolunun Yeni Görüntüleri ve Detayları Paylaşıldı

Samsung Karar Verdi, Bixby Sanal Asistanı İçin Akıllı Hoparlör Üretecek

Editöre Yaz:
Yazar: - 20.07.2017

Atari, Hoparlörlü Şapka 'Speakerhat'i Tanıttı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Rusya Gençleri Zombileştirdiği Gerekçesiyle Stres Çarklarını Araştırıyor Rusya Gençleri Zombileştirdiği Gerekçesiyle Stres Çarklarını Araştırıyor Artık haberlerini okurken bile bizleri strese sokan ve adeta salgın gibi kullanımı artan stres çarkları Rusya'da mercek altına alındı. Devlete…
MIT'nin Yapay Zekası Yemeklerin İçeriklerini Tespit Edebiliyor MIT'nin Yapay Zekası Yemeklerin İçeriklerini Tespit EdebiliyorBir restoranda yediğimiz ve beğendiğimiz bir yemeğin malzemelerini mutlaka merak ederiz ki kendimiz de bu yemeği yapabilelim. Ancak bazı şefler… Güncel Siber Tehdit Durum Raporu Açıklandı Güncel Siber Tehdit Durum Raporu AçıklandıTürkiye’de siber güvenlik konusuna en hakim kurum olarak görülen Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), yılın ikinci çeyreği…
RTÜK 5 Televizyon Kanalının Lisansını İptal Etti Millenicom’dan AKN’siz, Kotasız 'Gerçek Limitsiz' İnternet

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ