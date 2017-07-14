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ATM'ye Sıkışan Görevli Not Yazarak Kurtuldu

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ABD'nin Teksas şehrinde alışılagelmişin dışında bir olay yaşandı. ATM'nin kasasında mahsur kalan görevli, makinenin fiş verme boşluğundan yardım istediğini yazdığı bir not gönderdi. Polisler, bu yardım notunu fark ederek görevliyi kurtarmayı başardı.

Polis tarafından ismi açıklanmayan talihsiz adam, kasadaki bir sorunu çözmek için ATM'nin içine girdi. ATM kapısı üstüne kapanınca, telefonuyla yardım isteyebileceğini düşündü. Ancak, telefonunu arabada bıraktığını anladığında dünyası başına yıkılan zavallı adam, daha farklı bir yol denemek zorundfa kaldı. 

Polis memuru Richard Olden, bu notu ilk başta şaka olarak düşünmüş ve doğal olarak çok da önemsememiş. Ancak tam dönüp gidecekken, ATM'nin içinden sesler gelmeye başlayınca notun şaka olmadığını anlamış. Memur yaşadıklarını anlatırken, "Makinanın içinden bir ses geliyordu ve ik önce bunun bir şaka olduğunu düşündüm" dedi. 

ATM görevlisinin zor bela dış dünyaya yolladığı notunda, "Lütfen yardım edin. Burada sıkıştım. Telefonum yanımda değil. Lütfen bu numaradan patronumu arayın." ifadeleri yer alıyordu. Ancak mağdurun, neden polisi değil de patronunun aranmasını istemiş olabilir, buna anlam vermek pek mümkün değil.

Olay karşısında Polis memuru Olden'ın yorumu, "Böyle bir şeyi hayatınızda bir kere görebilirisiniz. ATM'ye sıkışmış bir adam, bu çılgınlık" şeklinde oldu.

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Yazar: - 14.07.2017

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