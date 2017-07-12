Audi’den Tesla’ya Rakip Olabilecek A8 Teknolojisi

Audi, insan ve robot uyumunu merkeze alarak geliştirdiği A8 sürücüsüz otomobil projesiyle yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. Sürücünün anlık duygularını algılayarak kendini dizayn eden bir teknolojiye sahip olan A8, kişinin stresli ve gergin olduğu durumlarda kontrolü ele alarak sürücüyü uyarabiliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sürücüsüz otomobil çalışmaları da hız kazandı. Mühendisler, yıllardır tam güvenlikli bir şekilde kullanılabilecek insansız otomobiller üzerinde çalışıyorlar. Google, ardından da Tesla, autopilot projesinde oldukça iyi adımlar attılar ve Alan Musk’ın dediğine göre, sürücüsüz otomobilleri çok kısa bir zamanda caddelerimizde göreceğiz. Ancak, sadece Google ve Tesla’nın insansız otomobil üreticisi olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Zira Audi’nin A8 teknolojisi vadettikleriyle oldukça etkileyici gözüküyor.

Audi’nin lüks sedan kategorisinin en üst sengmentine sahip olan yeni A8, içinde barındırdığı teknolojiyle fazlasıyla göz kamaştırıcı. Bunlardan en etkileyicileri, yavaş hareket eden bir trafikte “sürüş sorumluluğunu üstlenen” trafik sıkışıklığı pilotu ve otomobilin saatte 60 km/s hıza kadar çıkmasına olanak sağlayan teknoloji. A8’in otomatik pilotu trafiğin sıkışık olduğu durumlarda direksiyon kontrolünü, frenleme ve hızlanma sistemlerini tam güvenlikli bir şekilde ayarlayabiliyor. Audi, tüm bunları yaparken radar, ultrasonik sensörler, ön kamera ve lazer tarayıcıları kullanıyor. Bu çeşitliliğiyle Audi’nin A8 teknolojisi, Tesla’nın bir adım önünde gözüküyor. A8’in diğer önemli özelliklerinden bir tanesi de park edebilme yeteneği. Araba, kendisini caddeki park alanına ya da bir garaja park edebiliyor. Bunu da şöförün arabada oturmasına gerek kalmadan kullanıcının akıllı telefonundan bir tuşa basmasıyla yapıyor.

Audi'nin mühendisleri ve psikologları otoyolda güvenli bir sürüş için autopilot üzerinde yıllarca çalıştı. Ancak asıl odak noktası, insan ve makine arasındaki uyumu yakalamaktı. A8, insan kimliğini bir yüz tanıma kamerasıyla izliyor; böylelikle kişinin direksiyon simidine ne zaman ve hangi sıklıkla dokunduğunu algılayabiliyor. Araba, yardıma ihtiyaç olduğunu veya insanın dikkat dağınıklığı yaşadığını tespit ederse, görsel ve işitsel ipuçlarıyla uyarı sistemlerini devreye sokuyor. Bütün bunlar sonuç vermiyorsa, otomobil emniyet kemerini sıkıyor ve fren sistemini etkin hale getiriyor. Ancak avantajlar, sadece bununla sınırlı değil. Audi A8, flaşörlerini çakarak yavaşlıyor ve kapılarının kilini açarak sürücünün dışarı çıkmasına yardımcı oluyor. Audi, birçok kıtadaki yüzlerce insanı simülatör testlerine tabi tutarak bu teknolojiyi geliştirdi.

Audi A8 teknolojisinin, sürücülerin aracı kullanırken bulunduıkları ruh hallerine bakarak kendini dizayn edebiliyor olması, insan-robot uyumunu arttıran önemli bir detay. Audi’nin insan merkezli odak noktası diğer şirketlerin autopilot teknolojilerinde iyi bir model olabilir.

Yeni Nesil Audi A8, Kendi Kendine Park Ediyor