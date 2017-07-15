Auto Tasker
Android için Verimlilik Uygulaması
Auto Tasker uygulaması cihazlarınızın performansını ve pil ömrünü artırmak için tek dokunuşla otomatik sonlandırma işlevi sunuyor.
Auto Tasker uygulaması Android cihazlarınızın performansını ve pil ömrünü artırmak için tek dokunuşla otomatik sonlandırma işlevi sunuyor.
Akıllı telefonlarımız onu kullanmasak bile arka plan işlemlerine devam ederek pil ömrünü ve performansı etkileyebiliyor. Böyle durumlarda, eğer telefonumuzu kullanmıyorsak ekran parlaklığı, internet bağlantısı gibi özellikleri kapatarak tasarruf edebilmemiz mümkün. Ancak bunu her zaman elle yapabilmek de yazık ki planlandığı gibi olmayabiliyor. Auto Tasker uygulaması, bu tür görevleri sizin yerinize yaparak çeşitli eylemleri otomatik olarak sonlandırabiliyor.
Uyurken telefonu otomatik olarak sessize almak ve internet bağlantısını kapatmak, belirli saatlerde düşük ekran parlaklığı gibi çeşitlendirebileceğimiz görevleri otomatik olarak uygulayan Auto Tasker uygulaması, Android cihazlarınızı otomatikleştirmenizde kolaylık sağlıyor diyebilirim.
Uygulama özellikleri:
- Bir profili etkinleştirerek birden fazla cihaz ayarını değiştirme,
- Bir profili bir kurala göre otomatik olarak etkinleştirme,
- Bir profili hızlıca etkinleştirmek için widget desteği,
- Bir profil etkin durumdayken bildirim gösterme,
- Profilleri ve kuralları yedekleme ve geri yükleme.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Sam Lu
Verimlilik Popülerleri
- ACRAndroid için Görüşme Kayıt Uygulaması
- ES File ExplorerAndroid için Dosya Yönetimi Uygulaması
- Dosya YöneticisiAndroid için Dosya Yönetme Uygulaması
- QR Code ReaderAndroid için Karekod Okuyucu
- Opera MiniAndroid İçin Opera İnternet Tarayıcısı
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı