Auto Tasker uygulaması cihazlarınızın performansını ve pil ömrünü artırmak için tek dokunuşla otomatik sonlandırma işlevi sunuyor.

Auto Tasker uygulaması Android cihazlarınızın performansını ve pil ömrünü artırmak için tek dokunuşla otomatik sonlandırma işlevi sunuyor.

Akıllı telefonlarımız onu kullanmasak bile arka plan işlemlerine devam ederek pil ömrünü ve performansı etkileyebiliyor. Böyle durumlarda, eğer telefonumuzu kullanmıyorsak ekran parlaklığı, internet bağlantısı gibi özellikleri kapatarak tasarruf edebilmemiz mümkün. Ancak bunu her zaman elle yapabilmek de yazık ki planlandığı gibi olmayabiliyor. Auto Tasker uygulaması, bu tür görevleri sizin yerinize yaparak çeşitli eylemleri otomatik olarak sonlandırabiliyor.

Uyurken telefonu otomatik olarak sessize almak ve internet bağlantısını kapatmak, belirli saatlerde düşük ekran parlaklığı gibi çeşitlendirebileceğimiz görevleri otomatik olarak uygulayan Auto Tasker uygulaması, Android cihazlarınızı otomatikleştirmenizde kolaylık sağlıyor diyebilirim.

Uygulama özellikleri: