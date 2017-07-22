Avast, CCleaner'ın Geliştiricisi Piriform'u Satın Aldı

Anti-virüs devi Avast, en popüler yardımcı araçlardan biri olan CCleaner’ın geliştiricisi İngiliz şirket, Piriform'u satın aldı. Avast'ın ne kadar satın alım bedeli ödediği henüz bilinmiyor.

CCleaner uygulaması, hem Android hem de Windows üzerinde 130 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Ayrıca bugüne kadar ortalama 2 milyar indirilme sayısına ulaşmış durumda olan CCleaner, bundan sonraki süreçte Avast'ın kontrolü altında olacak.

Avast CEO'su Vince Steckler düzenlediği bir basın bülteninde, "CCleaner ile Avast arasında pek çok ortaklığı görebiliyoruz, kullanıcı merkezlerimiz için yeni ürünler yaratmaya devam ediyoruz." sözlerini sarf etti. Açıklamasının devamında ise, "Avast ve CCleaner, popüler indirme sitelerinde en çok indirilen iki ürün. İkisi de gelişmiş kullanıcılar tarafından performansa odaklı olarak biliniyor; bu nedenle CCleaner müşterilerimizden Avast güvenlik ürünlerini kullanmalarına ve bu ürünlerin tersini yapmalarına büyük ilgi duyacağız."dedi.

Avast şirketi, geçtiğimiz yıl AVG anti-virüs programını satın almıştı. Avast, bu tip satın alımlar yaparak, işletim sistemlerinin güvenlik pazarında daha fazla seçenek oluşturmayı hedefledeğini fark edebiliyoruz.