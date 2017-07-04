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Avast Online Security
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Avast Online Security

12.0.222
Avast Online Security İndir Hemen İndir

55.68 KB
Editör Puanı: 5/5
5
Avast Online Security
Avast Online Security

Google Chrome için Güvenlik Eklentisi

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Avast Online Security uzantısı Google Chrome tarayıcısında gizliliğinizi ve güvenliğinizi en üst seviyelere çıkarmanızı sağlıyor.

Avast Online Security uzantısı Google Chrome tarayıcısında gizliliğinizi ve güvenliğinizi en üst seviyelere çıkarmanızı sağlıyor.

İnternette gezinirken birçok tehdit unsuruyla karşı karşıya gelebiliyor ve sıkça kullandığımız işlemler yani bankacılık, sosyal medya ve e-posta hesapları gibi kişisel bilgilerimiz de tehlikeye giriyor. Avast Online Security uzantısı, ziyaret ettiğiniz web sitelerini tarayarak sahte olup olmadığı hakkında sizi uyarabiliyor. Zararlı olabilecek web sitelerine karşı da sizi uyaran uzantı, herhangi bir web sitesinin adresini yanlış girdiğinizde sizi gerçek sayfaya da yönlendirerek karşılaşabileceğiniz olumsuzluklara karşı önlem alıyor.

Hassas bankacılık işlemlerinizi yaparken sizi SafeZone’a yönlendiren ve bu sayede kötü niyetli kişilerden zarar görmemenizi de sağlayan Avast Online Security, rahatsız edici reklamları da engelleyerek internette takip edilmenizin de önüne geçiyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
3
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Win10/Win8.1
Üretici:
AVAST Software

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