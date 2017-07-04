Avast Online Security12.0.222
Google Chrome için Güvenlik Eklentisi
Avast Online Security uzantısı Google Chrome tarayıcısında gizliliğinizi ve güvenliğinizi en üst seviyelere çıkarmanızı sağlıyor.
Avast Online Security uzantısı Google Chrome tarayıcısında gizliliğinizi ve güvenliğinizi en üst seviyelere çıkarmanızı sağlıyor.
İnternette gezinirken birçok tehdit unsuruyla karşı karşıya gelebiliyor ve sıkça kullandığımız işlemler yani bankacılık, sosyal medya ve e-posta hesapları gibi kişisel bilgilerimiz de tehlikeye giriyor. Avast Online Security uzantısı, ziyaret ettiğiniz web sitelerini tarayarak sahte olup olmadığı hakkında sizi uyarabiliyor. Zararlı olabilecek web sitelerine karşı da sizi uyaran uzantı, herhangi bir web sitesinin adresini yanlış girdiğinizde sizi gerçek sayfaya da yönlendirerek karşılaşabileceğiniz olumsuzluklara karşı önlem alıyor.
Hassas bankacılık işlemlerinizi yaparken sizi SafeZone’a yönlendiren ve bu sayede kötü niyetli kişilerden zarar görmemenizi de sağlayan Avast Online Security, rahatsız edici reklamları da engelleyerek internette takip edilmenizin de önüne geçiyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 3
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Win10/Win8.1
- Üretici:
- AVAST Software
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